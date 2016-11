Malestar de l’APCA per com es va convocar la dimissió d’Alcobé

L’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) ha manifestat al cap de Govern, Antoni Martí, mitjançant una carta, el seu malestar per com es va comunicar la dimissió del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, en dissabte, amb escàs marge de temps, sense avisar els responsables dels mitjans i sense remarcar el caràcter d’urgència de la convocatòria malgrat la rellevància de l’anunci. Això va provocar que cinc dels mitjans del país (dos diaris i tres emissores de ràdio) no poguessin acudir a la roda de premsa. L’APCA posa de relleu que la roda de premsa d’anunci de la dimissió d’un ministre “és prou rellevant i de suficient interès públic com perquè tota la premsa del país tingui l’oportunitat d’assistir-hi”. I destaca que el procediment emprat va tenir com a resultat “una menor difusió d’una notícia de gran transcendència política i social que afecta directament o indirectament els ciutadans”. Així mateix, l’APCA afirma que “aquesta forma de procedir atempta contra la llibertat informativa, un principi fonamental de la nostra democràcia” i insta al cap de l’Executiu a evitar-ho en un futur.