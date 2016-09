Marsol justifica la privatització del Centre de Congressos en el poc ús

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella encara no ha acollit cap congrés aquest any i per a l’any vinent es preveu a hores d’ara que tan sols se n’hi celebrin tres, que s’han aconseguit “a còpia d’un gran esforç”. Aquest va ser un dels arguments que va utilitzar ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, per defensar l’externalització d’aquesta infraestructura, que va anunciar recentment. “La mitjana de vegades que s’utilitza és de sis o set cada any”, va remarcar.

En declaracions al programa Ningú és perfecte de Ràdio Valira, Marsol va insistir que es tracta d’una instal·lació que està “infrautilitzada”, que en els seus deu anys de vida “no ha evolucionat” i que “no es troba la manera” de rendibilitzar-la. De la mateixa manera va indicar, com també va avançar en l’anunci de privatització d’aquest edifici, que seria un lloc “idoni” per a la ubicació del futur casino, amb una superfície de 5.000 metres quadrats, la qual cosa donaria “un valor afegit a la parròquia”.

La cònsol major va voler deixar ben clar, però, que la instal·lació continuarà acollint els concerts i les “quatre o cinc activitats” que tenen lloc anualment a la sala d’actes de més capacitat, de 900 places, aspecte que s’inclourà en el plec de bases del concurs que es faci per a l’externalització. Segons va dir, ja hi ha fins i tot algunes entitats que han mostrat interès pel Centre de Congressos, tant per fer servir aquest espai com a seu del casino com per posar en marxa serveis complementaris.

El secretari general de Liberals d’Andorra (LdA), Amadeu Rossell, també assistent a la tertúlia del programa radiofònic, va manifestar que “ja ens està bé” que Andorra la Vella pugui ser la parròquia on s’obri el casino, tot i que desconeix si el Centre de Congressos és la ubicació idònia, i va felicitar Marsol per “fer política”.

La màxima mandatària del Comú de la capital també es va referir ahir a una altra iniciativa que la majoria demòcrata vol impulsar després de l’estiu. Es tracta del vell projecte del telefèric del pic de Carroi, que segons Marsol suposaria un atractiu més per als turistes i, a més, podria funcionar tant a l’estiu com a l’hivern, tal com es dedueix de les enquestes que s’han fet. De moment, no està clar d’on sortiria exactament aquest giny perquè hi ha diverses opcions sobre la taula, tant al centre de la parròquia com a Santa Coloma. “Hem de fer nous atractius per al país i si trobéssim inversors seria fabulós”, va indicar Marsol, ja que el Comú “no pot aportar res”.

Pel que fa a la gestió de l’acompliment dels anys 2008 i 2009, Marsol va afirmar que és una qüestió en “stand by” i va justificar de nou que no s’ha pagat “per imperatiu legal”, ja que l’anterior majoria ja va executar la sentència del Tribunal Superior de Justícia. Tot i així, va reconèixer que “la voluntat política és pagar”, i així ho farà el Comú si ho determina la Batllia quan es resolgui el recurs presentat pel Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca).