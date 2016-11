Martí admet que es va equivocar en no acceptar la renúncia d’Alcobé

“Admeto que potser em vaig equivocar” i també “admeto que el senyor Alcobé va saber llegir la situació millor que jo”. Així ho va assegurar ahir el cap de Govern, Antoni Martí, en la sessió de control a l’executiu responent a una interpel·lació del conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, sobre els motius pels quals Martí no va acceptar inicialment la renúncia del titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions i el va mantenir tres setmanes en el càrrec fins que el ja exministre va presentar la renúncia irrevocable.

Martí, visiblement molest perquè Naudi no va retirar la pregunta sobre Alcobé com sí que havia fet a l’inici de la sessió el conseller del PS i president del grup mixt, Pere López, a qui va “agrair” el gest, va recordar que la relació laboral d’Alcobé amb Banca Privada d’Andorra era preexistent al seu nomenament com a ministre i va justificar la seva decisió de confirmar el ministre en el fet que la tasca a BPA ja era una qüestió passada i es remuntava a quatre anys enrere, no havia influït en la dedicació d’Alcobé a les seves tasques ministerials i no havia comportat cap conflicte d’interessos.

Així mateix, Martí, que va afirmar assumir la responsabilitat d’haver mantingut el ministre en el càrrec tres setmanes i va insistir que “Alcobé va tenir més lucidesa que el mateix cap de Govern”, va precisar que l’extitular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions li va trucar quan era a la Cimera iberoamericana per anunciar-li la decisió de plegar de forma irrevocable, que dijous passat en van parlar i que divendres ho va comunicar a la resta de membres del gabinet abans de fer-ho públic dissabte passat.

Les explicacions del cap de Govern no van convèncer Naudi, que, després de precisar que no havia retirat la pregunta ja que no anava dirigida a l’exministre sinó al mateix líder de l’executiu, va recordar a Martí que “la llei és una i diu el que diu i cal complir-la” i el va acusar d’haver-la incomplert durant tres setmanes. Per això, el parlamentari d’SDP va instar el cap de Govern a explicar què hauria passat si Alcobé no hagués acabat renunciant i va incidir en la necessitat de complir la llei “li agradi o no”, un fet que no va ser així durant tres setmanes i pel qual s’hauria d’excusar.

Martí, visiblement molest, va etzibar a Naudi que no venia al Consell General a demanar excuses sinó “a dir la veritat” i va preguntar al parlamentari “si no en té prou” amb el que “ja he dit”. I va concloure insistint novament que “l’hauria hagut d’escoltar –a Alcobé– des del primer dia i no ho vaig fer”.

Es manté el calendari de la nova llei de competències

Responent a una interpel·lació del conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, sobre la voluntat real de l’executiu de tirar endavant la reforma de les competències i transferències als comuns, Martí va mantenir el calendari previst i va assegurar que el 31 de desembre del 2017 hi haurà el projecte de la nova llei que s’haurà treballat amb els comuns, el Govern i el Consell General. En aquest sentit, Martí va incidir que a finals d’any s’enllestirà el treball d’anàlisi que s’està fent amb els comuns i que els primers mesos de l’any vinent es constituirà la taula de treball amb les tres parts de cara a la configuració de l’esborrany de la futura llei de competències i transferències.