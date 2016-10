Martí assegura que hi ha una "comprensió mútua" amb la UE per defensar les particularitats en l'acord d'associació

El cap de Govern, Toni Martí, ha fet una valoració positiva de la reunió que ha mantingut aquest dijous a Brussel·les amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Junker, i amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ja que considera que s'ha assolit una "comprensió mútua" perquè "es valori de forma clara el que defensa Andorra". Així, Martí ha dit que la UE veu les particularitats que vol incloure el Principat en el futur acord d'associació de "raonables i raonades", i ha assegurat que la voluntat de la UE sempre ha estat la de continuar amb les negociacions de l'acord. D'altra banda, i pel que fa a la llista de paradisos fiscals que està elaborant la Unió Europea, el cap de Govern ha destacat que "a Brussel·les no hi ha inquietud sobre el tema andorrà", i ha anunciat que Donald Tusk té la intenció de visitar pròximament Andorra. En aquest sentit, ha deixat clar que "el president del Consell Europeu no vindria si hi hagués un problema de mala governança o de poca cooperació en relació a la transparència".

