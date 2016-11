Martí compareix davant la 'Comissió BPA' per aclarir com van anar les reunions amb els Cierco

El cap de Govern, Toni Martí, ha comparegut aquest dimecres al matí davant la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l'estabilitat financera (també anomenada 'Comissió BPA'). La compareixença ha durat al voltant d'una hora i mitja i ni el propi cap de Govern ni els grups parlamentaris presents han volgut fer declaracions un cop ha finalitzat. Martí ha denegat explicar el contingut per respecte a la pròpia comissió.

Va ser el propi cap de Govern qui va sol·licitar el passat setembre la seva compareixença, per donar explicacions, entre d'altres, sobre les reunions que va mantenir amb els Cierco i el llavors advocat dels accionistes majoritaris, Jaume Bartumeu, després que sortís a la llum la nota del FinCEN. Durant les trobades se li haurien explicat les suposades amenaces rebudes a Higini Cierco i Joan Pau Miquel per part d'alts càrrecs espanyols. També estava previst que expliqués a la comissió com va viure els dies previs a la nota contra BPA.

La compareixença de Martí davant la comissió arriba després de la d'Higini Cierco i de la de Jaume Bartumeu. Està previst que la propera sigui la del cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, que també l'ha sol·licitat.