Martí compareixerà davant la 'Comissió BPA' i titlla de "vergonyós" que se'ls acusi de participar en la filtració d'informació

El cap de Govern, Toni Martí, no ha tingut pèls a la llengua a l'hora de parlar obertament -aquest dijous al matí després del tradicional discurs de Meritxell del Síndic General-, sobre totes les darreres informacions que han aparegut relacionades amb BPA, amb suposades pressions de l'Estat espanyol perquè es filtrés informació i amb el paper que ha tingut el Govern en tot plegat. Martí considera "vergonyós" i una "mentida" que s'acusi l'Executiu de participar en tot el procés per filtrar informació bancària de polítics com Jordi Pujol, fet que seria un delicte, ha recordat. Així mateix, ha negat de nou que es tractés el tema amb el seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, o amb d'altres ministres del país veí. En relació al fet que el Govern no hagi actuat malgrat conèixer les suposades amenaces a Higini Cierco i d'altres treballadors de BPA, ha plantejat la temeritat que hagués estat anar a demanar explicacions a Espanya i els EUA "sense haver aportat ni una sola prova", fet que hauria posat Andorra "en una posició verdaderament límit". Per tot plegat, ha confirmat que ha demanat comparèixer davant la Comissió especial sobre BPA i ha demanat a Jaume Bartumeu que faci el mateix, afegint que el que hauria de fer és ajudar i deixar de criticar un Estat que ha dirigit en el passat.

Feia dies que no parlava davant dels mitjans de comunicació, i s'ha notat. Després del tradicional discurs del Síndic General d'aquest dijous al matí, Dia de Meritxell, el cap de Govern, Toni Martí, ha fet balanç de l'actualitat política i social del país. Evidentment ha parlat del tema sobre el que més s'ha comentat aquest estiu, dins i fora les fronteres andorranes: BPA i les suposades amenaces que haurien fet comandaments de la policia espanyola a Higini Cierco i a Joan Pau Miquel, perquè els filtressin informació sobre els comptes de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i d'altres polítics catalans com Artur Mas o Oriol Junqueras. En aquest sentit, Martí ha reiterat que és "mentida" que, "per activa o per passiva" estiguessin involucrats en tot aquest afer. "La justícia determinarà el que ha passat, però que es pugui acusar el Govern d'haver participat a fer efectiu un delicte com el de l'aixecament de la confidencialitat del secret bancari és senzillament vergonyós", ha manifestat. El cap de Govern ha afegit que "no honora els consellers o aquella gent que fa aquestes insinuacions".

A més, el cap de Govern ha tornat a assegurar que no s'han tractat aquests temes durant les trobades mantingudes amb el seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy, ni les que s'han establert entre ministres dels dos països. "Penseu passem hores parlant del tema català?", ha interpel·lat, tot afegint que hi ha temes bilaterals més importants sobre la taula.

Martí també ha comentat aspectes que envolten la reunió que va mantenir amb el llavors advocat dels Cierco, Jaume Bartumeu, després de la nota del FinCEN, on aquest segon li hauria explicat l'afer de les amenaces. Preguntat sobre el fet de per què no va actuar al respecte, ha exposat que no se li va aportar "ni una sola prova". "Vostès pensen que un cap de Govern seriós hauria demanat consultes a l'ambaixador d'Espanya i dels Estats Units" sense aquestes proves?, ha exposat, afegint que, si ho hagués fet, "hauria posat en una posició verdaderament límit l'Estat andorrà". Hauria estat, per tot plegat, "una imprudència i una extrema temeritat".

El cap de Govern respondrà les preguntes de la Comissió



Davant tot el que ha anat apareixent les darreres setmanes, i també perquè ho han sol·licitat diversos consellers, Martí ha informat que aquest dimecres va enviar una carta al Síndic General perquè la transmetés al president de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l'estabilitat financera -l'anomenada 'comissió BPA'-, Ladislau Baró. En ella informa que vol comparèixer davant aquesta, per contestar "totes les preguntes que em volen fer els consellers generals".

Un cop fet aquest anunci, ha instat d'altres a fer el mateix. Per exemple, Jaume Bartumeu. Martí ha tingut paraules crítiques per a l'excap de Govern, ara president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP). Li ha recordat que "hi ha moments per fer política, i moments per saber plegar de la política". En el mateix sentit, ha assegurat que, en el seu cas, quan deixi de ser cap de Govern, "la meva obligació serà ajudar, el que no faré mai és anar fora a criticar un Estat que he dirigit".

Finalment, i fent balanç de quina és la situació de tot l''afer BPA' un any i mig després que esclatés, s'ha mostrat satisfet que ja s'hagi solucionat "un problema financer greu", tot i que ha reconegut no estar content amb el fet que encara hi hagi 24 treballadors, "el 10% del banc", processats, acusats d'actuar "a títol personal amb bandes organitzades". Així mateix, també és "és una llàstima" que hi hagi obertes onze cause de blanqueig.