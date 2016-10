Martí defensa a Brussel·les les especificitats d’Andorra i l’accés al mercat interior europeu

El cap de Govern, Antoni Martí i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker han refermat el seu compromís en la negociació per un acord d'associació en la trobada mantinguda aquest dijous a Brussel·les. Martí i Junker han fet una anàlisi de la situació de la negociació amb Europa, tan pel que fa el marc institucional compartit amb Mònaco i San Marino, com per la part sectorial que es negocia bilateralment. Ambdós mandataris han celebrat la mútua comprensió amb la qual avança l’acord.

Durant la reunió, el cap de Govern, acompanyat del titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha explicat que en el marc de la negociació de l'acord d’associació, s’ha impulsat una dinàmica de treball proactiva, implicant els diferents sectors socials i econòmics. Martí ha explicat a Junker que l’acostament a Europa és un projecte de país i que cal tenir el màxim grau de diàleg i concertació entre les parts.

Per la seva part, Jean-Claude Juncker ha manifestat la voluntat de la Unió Europea d’escoltar les propostes que faci el Govern d’Andorra i s’ha mostrat especialment sensible per valorar les especificitats que defensa el país en la negociació, de la mateixa manera que ha aplaudit la valentia i el compromís que el Principat ha mostrat amb la comunitat internacional i amb Europa. El president de la Comissió ha celebrat la visita del cap de Govern i ha mostrat la seva predisposició en mantenir pròximes trobades.

Antoni Martí també s’ha pogut reunir amb el president del Consell Europeu que representa els 28 estats membres de la UE, Donald Tusk, amb el qual ha conversat al voltant del camí de reformes emprès per Andorra cap a la transparència i la cooperació econòmica. Tusk ha saludat davant Martí i Saboya, el comportament exemplar en la trajectòria del Principat per instaurar un sistema fiscal homologable seguint els estàndards internacionals, també ha tingut en compte els avenços progressius fets en matèria d'intercanvi d'informació fiscal amb l'intercanvi d'informació automàtic, en l'àmbit de l'OCDE i de la Unió Europea, així com els convenis de no doble imposició per internacionalitzar el model econòmic del país. Donald Tusk ha manifestat a Martí la seva intenció de visitar pròximament Andorra com a símbol inequívoc de les bones relacions d’aquesta institució amb el Principat.

El cap de Govern ha valorat de manera molt positiva la cordialitat amb la qual es rep Andorra dins les institucions europees. També ha afirmat que les negociacions avancen al ritme previst, però que cal ser constant en els contactes amb els interlocutors europeus per tal de mantenir les vies de diàleg. En aquest sentit el cap de Govern ha informat que el cap negociador de l'acord d'associació del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, així com amb el cap negociador adjunt, Claude Maerten, visitaran Andorra el pròxim 24 d’octubre.

En valoracions davant la premsa, Martí ha volgut agrair el suport dels signataris del pacte d’Estat per la seva implicació en aquesta negociació que ha qualificat de gran oportunitat per al país, també ha reiterat que ha defensat a Brussel·les les especificitats del Principat però també el potencial que Andorra tindrà amb l’accés al mercat interior europeu.

Durant la seva estada a Brussel·les, el ministre Saboya, s'ha pogut trobar amb el representant permanent d'Espanya prop de la Unió Europea, Alfonso Dastis, amb el representant permanent de França prop de la UE, Pierre Sellal, així com amb el director general de la DG TAXUD, Stephen Quest, als quals ha informat l’avançament de l’agenda europea.