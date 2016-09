Martí diu a l’ONU que es regularan les situacions d’asil provisional

El cap de Govern, Antoni Martí, va manifestar ahir, davant mandataris d’arreu, que l’executiu andorrà està treballant per adaptar la legislació per regular les situacions d’asil provisional, segons va informar el Govern en un comunicat. Martí va participar en la reunió d’alt nivell per analitzar els grans desplaçaments de refugiats i emigrants en el marc de la 71a Assemblea General de les Nacions Unides, que té lloc a la seu de l’ONU a Nova York.

Martí, que en la seva intervenció va recordar la tradició d’acollida d’Andorra, va expressar que la comunitat internacional ha de consensuar una regulació global per als fluxos migratoris originats per conflictes bèl·lics que permeti que aquests moviments tinguin un impacte positiu en el global de la societat, de la mateixa manera que ha de fer possible que les persones que fugen de la guerra, de la intolerància i de la persecució puguin algun dia tornar a viure al seu país d’origen, com a ciutadans de ple dret.

Es tracta del primer cop que l’Assemblea General convoca els caps d’Estat i de Govern per acordar un full de ruta al voltant de la governança de la migració internacional amb l’objectiu de crear un sistema coordinat, amb un enfocament humanitari per donar resposta als grans desplaçaments de refugiats i emigrants.

Per la seva part, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va participar en la taula interactiva presidida pel president de Panamà, el gran duc de Luxemburg, el primer ministre de Malta i el ministre d’Afers Exteriors d’Hongria, per al debat amb mandataris de diversos països al voltant de com fer front a les causes dels grans moviments de refugiats.

Martí i Saboya es troben aquesta setmana a Nova York per participar en el període de sessions de la 71a Assemblea General de les Nacions Unides. Durant els propers dies Martí i Saboya prendran part en les reunions i taules de treball convocades pel secretari general. Durant aquest període de sessions els temes de discussió se centraran en la lluita contra el terrorisme internacional, el finançament de les operacions de pau, el desarmament, els drets humans i la lluita contra el racisme i altres formes de discriminació, així com en la implantació de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Durant la seva estada a les Nacions Unides, tant el cap de Govern com el ministre d’Afers Exteriors tenen previstes diverses reunions bilaterals.