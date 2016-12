Martí diu que s'ha d'anar més enllà del tabac i que es tracta de "modernitzar" l'Acord Duaner

Hi ha "menys perills que es puguin perdre els privilegis sobre el tabac amb l'acord d'associació que quedant-se ancorats a l'Acord Duaner", ha manifestat el cap de Govern, Toni Martí, en el marc de l'entrevista al programa 'La Rèplica' d'Andorra Televisió en què s'ha referit a les negociacions amb Europa. Martí ha respost, a aquelles veus més crítiques i a aquells que han mostrat les seves reticències o pors, que pretendre que el debat és sobre un sol producte "és enganyar la gent". Del que es tracta, en definitiva, tal com ha remarcat Martí és de "modernitzar" aquest Acord Duaner.

Martí, ha volgut llençar "un missatge de tranquil·litat" i ha reconegut que potser cal més "pedagogia" sobre l'Acord d'Associació però també ha lamentat que hi hagi qui sembla no voler avançar. "Res s'ha fet de bo a Andorra amb el proteccionisme", ha dit, remarcant que en aquestes negociacions amb Europa es tracta de "conservar el bo i millor" del país però mirant "endavant", és a dir, conservant els pilars fonamentals de l'economia del país però alhora apostar per la diversificació i, per això cal "un label europeu". "Sento gent que em diu que ho pari tot però l'alternativa quina és?" ha dit el cap de Govern especialment referint-se al fet que després del Brexit sorgissin veus, entre les quals dels Liberals, demanant que s'aturessin les negociacions. D'aquesta manera, i més enllà que "es té la sensibilitat pel tabac", ha dit, cal tenir en compte altres sectors com són la banca, el sector comercial o el fet que els estudiants puguin trobar oportunitats fora del país.

En l'entrevista, que ha dedicat una bona part a les negociacions amb Europa, Martí també ha estat qüestionat sobre la crisi de BPA i ha manifestat que està "satisfet" per la situació actual després de la gestió d'aquesta crisi, tot i que ha admès que li agradaria que els clients tinguessin desbloquejada tota la renda variable. No obstant això, ha insistit que s'ha aconseguit que el sistema financer no es veiés perjudicat per aquest afer i que els clients recuperessin els diners i que es perdessin el mínim de llocs de treball possible. Martí ha reconegut que al voltant d'aquest assumpte hi ha hagut "molt soroll i desgast" i ha lamentat que hi hagi hagut qui ha aprofitat aquesta crisi per fer política. Així, ha remarcat que s'han fet "baralles estèrils" i que el que cal és que la Justícia faci ara la seva feina afegint que el Govern "no participarà en aquesta crispació". També ha posat en relleu el fet que la gestió de la crisi hagi rebut elogis des de fora i en canvi les veus més crítiques hagin estat "a casa".

Sobre el seu substitut al capdavant de Demòcrates per Andorra com candidat a cap de Govern en les pròximes eleccions generals, Martí ha destacat que "és una bona cosa" que encara no es tingui clar qui serà en contra del que passa amb altres formacions, ja que això mostra la "gran sort de DA, perquè hi ha gent molt vàlida". Surti qui surti, ha dit, es "tancaran files" al voltant d'aquesta persona, ja que hi ha "molt bon ambient i unió". De totes maneres, ha insistit que més enllà de les "persones" a DA el més important és "el projecte". El cap de Govern tamé ha deixat oberta la porta a ampliar el Govern amb la incorporació d'algun ministre.

De cara a l'any vinent, Martí ha dit que un dels reptes seran les competències i transferències i, de fet aquesta mateixa tarda es tornava a reunir amb els cònsols per avançar en un document "pactat" entre els cònsols i el Govern per poder-ho fer arribar als consellers generals. L'objectiu, que al "començament" de la propera sessió parlamentària es pugui ja entrar un text sobre competències i transferències "consensuat" amb els cònsols i amb el "vistiplau" dels consellers. Ha agraït "l'esperit" dels cònsols que han acceptat la congelació de les transferències des de fa tres anys i de cara al 2017 i espera que aquesta actitud es vegi reflectida també en la votació de la llei que es proposarà. El cap de Govern també ha recordat que altres reptes de cara al 2017 és la reforma de la Funció Pública i la sanitària.