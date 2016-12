Martí està convençut que el 2017 portarà canvis legislatius i confia que serà “un any molt positiu”

El cap de Govern, Toni Martí, està convençut que l'any 2017 “serà molt important des del punt de vista legislatiu”, perquè s'afrontaran les competències i les transferències, s'explicarà la reforma sanitària i es portarà a terme la reforma de l'Administració. Així ho ha assegurat durant la visita a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell per fer entrega del regal de Nadal, que aquest any ha estat una pissarra didàctica, i aprofitar per desitjar les bones festes a tot l'equip. Martí ha fet un balanç de l'any, i diu que tot i ser complicat ha estat molt positiu perquè “els obstacles superats i els reptes els convertim en oportunitats, i estic esperançat amb el que queda de legislatura”. Assegura que ha estat un any “enrarit” en què hi ha hagut molts atacs a les institucions que “cansen però ens il·lusionen més altres coses, com les reformes pendents”.

L'any 2017 es preveu “molt important des d'un punt de vista legislatiu”, ja que està previst encarar les competències i transferències, s'explicarà la reforma sanitària, i es portarà a terme la reforma de l'Administració. El cap de Govern, Toni Martí, està convençut que serà un any “molt positiu” perquè “les dades demostren que anem pel bon camí”.

Pel que fa a l'any que ara acaba, Martí ha reconegut que ha estat un any “difícil i amb un ambient enrarit”. També ha recordat que “hi ha hagut atacs a les institucions que cansen”, però tot i això ha fet un balanç positiu perquè “il·lusionen més altres coses com ara les reformes pendents, l'esperança i l'optimisme”. Martí ha descartat unes eleccions anticipades, i ha recordat que ell mateix ha proposat un Govern de concentració en anteriors ocasions, i ha advertit als qui ara el demanen “que estiguin presents en els grans temes d'Estat, perquè això és concentrar esforços”.

El cap de Govern ha fet aquestes declaracions durant la seva visita a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) per fer entrega del regal de Nadal, que aquest any ha estat una pissarra didàctica, i aprofitar per desitjar les bones festes a tot l'equip. Martí, que ha visitat les dependències del centre acompanyat pel ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Esport, i el d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha agraït als treballadors de l'EENSM la seva tasca, i ha assegurat que surt més humanitzat, lamentant que “moltes vegades fem muntanyes dels problemes, i aquí es lluita cada dia perquè un somriure d'un nen és una joia”. A més, ha reconegut que aquesta visita era obligada perquè “un país que honra la seva gent ha d'estar al costat dels més desvalguts”, i ha recordat que la societat andorrana és “extremadament humana i solidària”.