Martí explica les pressions a la comissió BPA on vol comparèixer Miquel

Les presumptes coaccions i amenaces rebudes per part de comandaments policials espanyols denunciades pel president del consell d’administració de Banca Privada d’Andorra, Higini Cierco, van centrar bona part de la compareixença d’ahir del cap de Govern, Antoni Martí, davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, on ahir mateix es va oferir també per comparèixer a través d’una carta adreçada al síndic l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel.

Segons van explicar fonts properes a la comissió, Martí, que no va contradir en cap moment la versió que havien ofert en les seves compareixences Cierco i l’exlletrat dels màxims accionistes, Jaume Bartumeu, va admetre que va tenir coneixement de les presumptes amenaces poc després de la intervenció del banc i, tal com ja havia fet el ministre portaveu en una de les compareixences setmanals, va justificar la inacció de l’executiu en el fet que no es disposaven de proves fefaents i que en tractar-se d’un afer privat corresponia a qui va rebre les presumptes amenaces denunciar-les davant la justícia, com finalment així va fer Higini Cierco.

Així mateix, Martí, que va reiterar que no havia tingut coneixement de cap actuació contra BPA abans de la nota publicada pel FinCEN, va explicar als consellers que l’executiu havia portat a la fiscalia els presumptes missatges amenaçadors que haurien rebut alguns membres del Govern a través de WhatsApp, així com les presumptes pressions que hauria rebut el titular d’Afers Exteriors per part d’un directiu del Grup Cierco que seria a la vegada cònsol honorari de Suïssa.

Petició de Miquel

En la carta adreçada al síndic general que la representació legal de Joan Pau Miquel va lliurar ahir al Consell General, el conseller delegat de BPA en el moment de la intervenció del banc demana que es traslladi al president de la comissió la seva “predisposició a comparèixer davant la comissió” un cop “vist l’interès” d’aquesta “pel coneixement dels fets succeïts arran la intervenció governamental que esdevingué en motiu de la nota del FinCEN de BPA”.

Així mateix, en la carta Miquel destaca que les seves “circumstàncies personals no haurien de ser un obstacle per poder-hi assistir i posar en coneixement dels integrants de l’esmentat organisme aquella informació” de què disposa en la seva “condició de conseller delegat de BPA en el moment de la intervenció”.

El TC admet el recurs de l’exconseller delegat de BPA

El Tribunal Constitucional ha decidit admetre a tràmit, sense efectes suspensius, el recurs d’empara que la representació processal de Joan Pau Miquel va interposar contra l’aute de la Batllia del 10 de juliol i contra els autes del 3 i 31 d’agost del Tribunal de Corts per una presumpta vulneració del dret a la llibertat i dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en el dret. Així ho recollia ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, que feia públic l’aute del TC relatiu al recurs, on l’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra demana que s’adoptessin les mesures per reposar el dret vulnerat i es fes cessar la pròrroga de presó provisional tot declarant nuls els autes impugnats.