Martí exposa al secretari general del Consell d'Europa la feina en matèria de "transparència i cooperació"

El cap de Govern, Toni Martí, ha exposat en una trobada que ha mantingut amb el secretari general del Consell d’Europa, Thorbjørn Jagland, la feina que ha fet Andorra en matèria de "transparència i cooperació" i per assumir els diferents compromisos internacionals. La trobada s'ha fet aprofitant l'estada de Jagland a la Universitat d'Estiu d'Andorra. El secretari general del Consell d'Europa també s'ha entrevistat amb el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya.

El secretari general del Consell d’Europa, Thorbjørn Jagland, i el cap de Govern, Toni Martí, han mantingut aquest dimarts al matí una trobada en què s'ha tractat la situación del país. La cita, que s'ha fet aprofitant la participación de Jagland a la 33a edició de la Universitat d'Estiu d'Andorra, ha servit perquè Martí hagi exposat el treball i l’evolució que està vivint Andorra arran de "la seva aposta per la transparència i la cooperació i dels diferents compromisos internacionals dels quals el Principat n’és partícip", tal com han informat des de l'Executiu.

Així, Martí ha exposat també a Jagland polítiques locals relatives a aspectes com l’educació o el medi ambient que s’estan aplicant connectades amb els objectius globals internacionals.

Posteriorment el secretari general del Consell d’Europa, s’ha trobat també amb el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya. Ambdós han coincidit en valorar "d’oportuna" la reflexió que proposa la Universitat d'Estiu, al voltant de la transformació del món i de la necessitat d’articular accions coordinades conjuntes per a un desenvolupament sostenible.

Jagland, ponent de la 33a Universitat d’Estiu d’Andorra, ofereix aquest dimarts una conferència sota el títol 'El paper dels drets humans en la salvaguarda de la seguretat a Europa'.