Martí i Batalla reafirmen la voluntat de potenciar l'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell

El cap de Govern, Toni Martí, ha rebut aquest dimarts l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, per abordar diverses qüestions d’interès mutu com la potenciació de l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell, la situació dels treballadors fronterers de l’Alt Urgell, la possibilitat de treballar en una candidatura conjunta per a la UNESCO de diversos monuments d’Andorra, l’Alt Urgell i l’Arieja i la gestió de residus. Batalla i Martí han acordat que al llarg de les properes setmanes, l’alcalde urgellenc mantindrà reunions de treball amb els diversos departaments del Govern per tractar aquestes qüestions des d’un punt de vista tècnic.

Durant la reunió que han mantingut aquest dimarts el cap de Govern, Toni Martí, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que s’emmarca en les trobades habituals de bon veïnatge, ambdós polítics han reafirmat la voluntat compartida de donar un impuls a l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell, qüestió que serà objecte d’una reunió específica de Batalla amb els ministres d’Administracions Públiques, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, i de Comerç i Turisme, Francesc Camp.

Així mateix, la trobada ha servit també per avaluar els avenços duts a terme pel que fa a la situació dels treballadors fronterers de l’Alt Urgell a Andorra. En aquest sentit, Martí ha recordat que el Govern està donant resposta, en el que li correspon, a la resolució de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, mitjançant la realització de trobades i formacions a la Seu d'Urgell per part del personal del Departament d'Immigració del Govern. Així mateix, s’ha mostrat disposat a facilitar mecanismes de col·laboració i d'intercanvi d'informació entre el Servei d’Ocupació d’Andorra i el seu organisme homòleg de la Generalitat de Catalunya.

Durant la reunió també s’han tractat altres qüestions, com la possible candidatura conjunta entre Andorra, França i Espanya per reconèixer la catedral de la Seu d’Urgell, el castell de Foix, la Casa de la Vall i el romànic d’Andorra com a elements principals candidats a esdevenir patrimoni de la humanitat de la UNESCO; o la gestió transfronterera de residus, que permetria tractar a Andorra residus procedents de l’Alt Urgell, en aplicació del conveni de trasllat de residus signat entre el Principat i Espanya el novembre del 2011.