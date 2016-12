Martí posa en dubte que es pugui celebrar el referèndum sobre la UE aquesta legislatura

El cap de Govern, Antoni Martí, ha posat en dubte que el referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea es pugui celebrar aquesta legislatura, tot i que ha reconegut que li agradaria que sí que es pogués fer, ja que voldria dir que "s'ha aconseguit un bon acord". Martí també ha reconegut que seria "un fracàs" anar a un referèndum i que els ciutadans diguessin que no a l'acord amb Europa. Sobre les negociacions, ha manifestat que "van bé" i que "no hi ha un perill sobre el producte del tabac". Quant a les crítiques rebudes, ha apel·lat que no es parli d'aquest acord de manera "frívola" i ha remarcat que Andorra "hi té molt a guanyar". "Quan es diu que s'està perdent tot és de mires molt curtes", ha remarcat.