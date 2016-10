Martí proposa a Colòmbia i a Mèxic signar convenis per evitar la doble imposició

El cap de Govern, Toni Martí, ha aprofitat la seva presència a la Cimera Iberoamericana que s'ha celebrat a Colòmbia per mantenir reunions bilaterals amb el president d'aquest país, Juan Manuel Santos, i amb Mèxic, Enrique Peña Nieto, als quals ha proposat signar convenis per evitar la doble imposició, tal com ha anunciat en una entrevista a EFE Colòmbia. Martí també s'ha reunit amb el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, el qual li ha manifestat la intenció del seu país d'eliminar el Principat de la llista de paradisos fiscals, tal com ha fet aquest mateix divendres Letònia. Pel que fa a la proposta d'acollir la Cimera Iberoamericana del 2020, Martí ha assegurat que ha tingut “molt bona acollida” i que a banda de donar projecció d'Andorra al món, també beneficiarà iberoamèrica.

Entre l'agenda de reunions bilaterals que ha mantingut Toni Martí a Cartagena d'Índies, s'ha trobat amb els presidents de Colòmbia i Mèxic, a qui ha proposat signar convenis per evitar la doble imposició. El cap de Govern, en una entrevista a l'agència EFE, ha assegurat que ha fet la proposta a aquests dos països per tractar-se de dues de les nacions més importants de Llatinoamèrica, amb importants creixements econòmics. A banda, també ha assegurat que hi ha una gran afinitat amb el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos.

Martí també s'ha entrevistat amb el president de Portugal, Antonio Costa, i ha recordat que amb aquest país s'està en el procés de ratificar el CDI. A més, ha informat que hi ha el compromís de Costa de treure Andorra de la seva llista de paradisos fiscals, tal com ha fet aquesta mateixa setmana Letònia. El cap de Govern ha indicat que hi ha la voluntat per part de Portugal, no “perquè els hi caiguem bé sinó perquè Andorra ha fet els deures”.

Precisament per aquesta aposta per la transparència, Martí vol ajudar al país ha donar-li més visibilitat internacionalment i per això s'ha postulat per acollir la Cimera Iberoamericana del 2020. Martí ha assegurat que la proposta ha estat “molt ben acollida”, i que ajudarà a projectar Andorra al món, sent el Principat l'únic país de la Península Ibèrica que encara no havia acollit aquest fòrum. També ha destacat que Andorra “és un país molt respectat” a nivell internacional, i ha posat de manifest que és l'únic Estat que és membre permanent de dos grans fòrums multilaterals: la comunitat iberoamericana i la francòfona.

Viatge oficial a Costa Rica

Aquest diumenge, Toni Martí viatjarà a Costa Rica per reunir-se amb el president d'aquest país, Luís Guillermo Solís, i “aprendre” del que ha fet aquesta nació centreamericana en matèria de medi ambient i energies alternatives, on és “un referent” i en el qual també es pot convertir el Principat. “Els Estats petits podem ser pioners en temes mediambientals, i Andorra, que ja té una sobirania elèctrica i energètica molt forta, té una possibilitat molt important de desenvolupar-se en aquest àmbit”, ha afirmat Martí.