Martí reafirma el paper de l’educació com a garantia per “acabar amb les desigualtats i construir una societat global”

El cap de Govern, Toni Martí, ha estat l'encarregat d'obrir, aquest dilluns al matí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, la 25a Conferència Iberoamericana de Ministres d'Educació, una cita que servirà com a preàmbul de la 25a Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern que se celebrarà els dies 28 i 29 d'octubre a Cartagena d'Índies (Colòmbia). Martí ha iniciat el seu discurs donant l'enhorabona a Colòmbia per l'acord de pau assolit amb les FARC, una fita que tal com ha recalcat, "posa fi a dècades de violència i culmina els esforços de tota una generació de colombians en pro de la pau, la seguretat i el respecte a la democràcia". Quant a l'àmbit educatiu, Martí ha posat de manifest la importància de l'educació com a garantia per "acabar amb les desigualtats i construir una societat cada cop més global". El cap de Govern també ha aprofitat l'ocasió per lloar el sistema educatiu andorrà, el qual ha apostat en els darrers anys per implantar un model educatiu competencial, "que pretén superar el vell concepte d'educació entés com una simple acumulació de continguts". Per la seva banda, la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha recalcat que en els darrers anys Andorra ha "fet passos agegantats" en l'espai iberoamericà, "i especialment en educació". Un fet que, segons Grynspan, s'ha constatat amb la incorporació de la Universitat d'Andorra al Consell Universitari Iberoamericà, així com la futura adhesió del Principat a l'Aliança per a la Mobilitat Acadèmica a Iberoamèrica.

