Martí reitera el compromís amb les polítiques de sostenibilitat

El cap de Govern, acompanyat de l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez, va intervenir ahir en la 16a Conferència de caps d’Estat i de Govern de la francofonia, que es va dur a terme el cap de setmana a Madagascar, on va exposar el compromís d’Andorra pel que fa a l’acció climàtica, el creixement econòmic sostenible, l’accés a l’educació i l’impuls de les polítiques d’igualtat.

Antoni Martí va afirmar que Andorra ha transformat necessàriament el seu model econòmic, respectant els seus sectors tradicionals però apostant per la diversificació i la recerca de noves àrees de creixement. Una obertura, va prosseguir, que s’ha dut a terme desenvolupant gradualment un sistema fiscal integral en línia amb els estàndards internacionals. En aquest sentit, el cap de Govern va assegurar que la negociació en curs per a un acord d’associació amb la Unió Europea és un pas més en el procés de transformació al qual Andorra s’ha compromès.

Així mateix, Martí va manifestar davant la comunitat internacional aplegada a Madagascar que el desenvolupament sostenible i responsable ha de preservar els recursos naturals i humans. El líder de l’executiu va destacar que Andorra té un ferm compromís amb l’agenda 2030 i que l’Acord de París és ara una prioritat per al Govern. Els resultats de la COP 22, celebrada en els últims dies a Marràqueix, va explicar Martí, confirmen que Andorra participa decididament en la implementació de l’acord per fer front als reptes del clima. El cap de Govern es va referir a l’aposta per un nou model energètic i per la sensibilització per l’ús del transport no contaminant que està duent a terme l’executiu.

L’agenda del cap de Govern ha inclòs diverses trobades bilaterals, entre les quals amb el seu homòleg de Mònaco. Martí es va reunir amb el ministre d’Estat, Serge Telle, amb qui va comentar l’avançament de l’agenda negociadora amb Europa. Martí i Telle van conversar al voltant de l’estat de les negociacions compartides, tant pel que fa al marc institucional comú com les negociacions bilaterals.

Martí es va reunir també amb el president de la Confederació Suïssa, Johann N. Schneider-Amman, amb qui va tractar de l’encaix a Europa dels dos països. Tots dos mandataris van compartir les posicions dels dos estats amb els negociadors europeus en aspectes com la lliure circulació de persones.