Martí tracta la propera ratificació del CDI amb Portugal durant la seva visita a Ponte de Lima

El cap de Govern, Antoni Martí, desplaçat al nord Portugal per visitar oficialment Ponte de Lima, va coincidir ahir al migdia amb el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Martí ha expressat a Rebelo la seva gratitud per la invitació de les autoritats d’aquesta localitat d’on procedeix una gran part dels ciutadans d’origen portuguès que viuen a Andorra. Ambdós mandataris han mantingut aquesta trobada després d’assistir a l’acte d’inauguració del Centre d’Interpretació de la Història Militar a Ponte de Lima.

El cap de Govern i el president de la República han pogut tractar temes d’interès comú, com ara la propera ratificació del CDI signat entre els dos estats el setembre del 2015.

Martí també ha aprofitat l'ocasió per explicar a Rebelo la transformació de l’economia andorrana i del model fiscal dut a terme els darrers anys. També li ha expressat l’aposta de l’executiu per la diversificació econòmica i l’obertura a la inversió estrangera. Rebelo ha mostrat al cap de Govern el seu interès i la voluntat de visitar oficialment el Principat d’Andorra, un país amb el qual tradicionalment Portugal manté unes excel·lents relacions i on resideixen un gran nombre de ciutadans d’origen lusità.

Durant la tarda, el cap de Govern acompanyat de l’ambaixador d’Andorra a Portugal, Jaume Serra, han estat convidats al Cortejo Etnográfico, una rua on es mostren les diferents tradicions i els usos i costums d’aquesta localitat del nord de Portugal que celebra las “Feiras Novas 2016”. Aquest diumenge, el cap de Govern es desplaçarà fins a Viana do Castelo on serà rebut a l’ajuntament de la localitat per les màximes autoritats locals encapçalades per l’alcalde, José Maria Costa, i pel ministre d’Afers Exteriors de Portugal, Augusto Santos Silva.