Mateu demana que la incomunicació no s'instal·li al Consell General en el discurs del Dia de Meritxell

No tenir la "temptació de ser forts amb els febles i febles amb els forts", és un dels missatges que ha llençat aquest dimecres el síndic general, Vicenç Mateu, en el tradicional discurs del dia de Meritxell a la Casa de la Vall. Mateu ha recalcat que "la cohesió és un dels valors que tenim", recordant la necessitat que el país i els seus governants siguin "generosos". A més, ha exposat com l'obra 'Incomunicació' de Joan Brossa, que es troba instal·lada de fa pocs dies al Consell General, és "el recordatori d'allò que mai hauria ser" dins el Consell General. Així mateix, Mateu ha reconegut "que sovint ens deixem emportar per titulars sensacionalistes, oblidant que aquests no són més que onades".

El poema visual 'Incomunicació' de Joan Brossa, que des de fa uns dies està instal·lat al Consell General, ha estat el fil conductor d'una de les principals demandes que ha fet el síndic general, Vicenç Mateu, durant el tradicional discurs a Casa de la Vall en motiu del Dia de Meritxell. Una obra que, tal com ha recordat el propi Síndic, consta d'una paret de maons que parteix en dos la taula i fa impossible el diàleg entre ambdues bandes. Establint un paral·lelisme amb l'activitat parlamentària, "és el recordatori d'allò que mai hauria d'esdevenir", ha plantejat. En d'altres paraules, que entre els consellers generals "s'alcin murs insalvables que impedeixin d'escometre la tasca per a la qual vam ser escollits".

Per aconseguir-ho, el Síndic ha recordat que al Parlament "no hi ha bàndols ni hi han de ser", i ha convidat els consellers generals a que deixin de banda els interessos personals o partidistes per treballar per a l'estabilitat del país. Ha assegurat, en aquest sentit que "l'excés de crítica o d'autocrítica pot arribar a ser una força destructora o paralitzant" i ha demanat no caure en la temptació "de ser forts amb els febles i febles amb els forts".

Tal com es desprèn de les seves paraules, bona part del discurs del Síndic ha tingut com a rerefons la crisi BPA, especialment tot allò relacionat amb el que ha esquitxat l'actualitat política i social les darreres setmanes, arran de la denúncia d'Higini Cierco davant la Batlle d'amenaces arribades de l'Estat espanyol. Ha reconegut que Andorra ha de fer front a reptes, demandes, però també a "pressions i fins i tot perills", amb menys mitjans que la resta. Així mateix, també que "la sobirania del país en algun moment s'ha pogut veure en entredit". Davant de tot aquest conglomerat de fets, ha demanat "mantenir la calma" i actuar amb "prudència i serenor", fugint "d'estridències".

També per aquest mateix motiu, el de mantenir l'estabilitat i "obrir-nos al món oferint seguretat i confiança", ha plantejat la necessitat de no deixar-se emportar per "titulars sensacionalistes" ja que, al seu parer, "no són més que onades, algunes certament violentes". La onada que s'ha de seguir és la d'una Andorra "que emergeix de la crisi" i amb eines per assumir "els desafiaments" del futur, ha sentenciat.