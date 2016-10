Mateu diu que Baró sabia des del principi que treballava per a BPA

Després de setze dies d’aquell Consell General on va presentar la dimissió, Meritxell Mateu va fer ahir les seves primeres declaracions públiques en el programa La rèplica, d’Andorra Televisió. La versió de la consellera dimissionària de Demòcrates per Andorra és que no sabia que la seva relació laboral amb BPA no estigués regularitzada amb la Seguretat Social, que el president del seu grup, Ladislau Baró, “coneixia des del primer moment” la seva relació laboral amb el banc i que s’ha sentit “un cap de turc” de tots aquells que l’han criticat.

De tot allò que va declarar ahir, un dels titulars que poden portar altres conseqüències polítiques és l’afirmació per part de Mateu que el president del seu grup sabia “des del primer moment” la seva relació laboral amb DA. I també va afirmar que no havia informat el cap de l’executiu d’aquest fet, però “algun membre del seu Govern sí que ho sabia”. En la sessió del Consell General del 4 d’octubre passat, que Mateu va dir que va semblar “un tribunal de la Inquisició”, va afirmar rotundament que no va rebre cap pressió del grup parlamentari demòcrata per dimitir, però no ho va assegurar del partit ni del Govern. A la pregunta de la conductora de La rèplica, Gemma Rial, sobre si havia rebut pressions del Govern i del partit de DA, Mateu va respondre amb silenci. L’exconsellera va dir que la seva dimissió va venir perquè no volia formar part d’aquesta forma de fer política basada en acusacions.

Per altra banda, Mateu també va acusar l’oposició i en especial els liberals que venien influenciats pels Cierco. “A la sessió del Consell s’havia convidat els accionistes majoritaris perquè els consellers de l’oposició tenien els correus electrònics abans que els publiqués El Triangle”, va dir l’exconsellera. Mateu va respondre a diferents declaracions de l’oposició dient en tot moment que el que ella havia fet treballant per a BPA com a consellera “era legal”.

“HE SIGUT UN CAP DE TURC”

L’exconsellera general va presentar ahir una argumentació que es va basar que ella era una víctima, “injustament tractada” o “cap de turc” de l’estratègia comunicativa impulsada pels accionistes majoritaris de BPA, que “volen que es parli de tota una sèrie de notícies a base de mitges proves i mitges veritats i de tot menys del que s’ha de parlar”, i també de tots els que l’han criticat. Va negar rotundament ser lobbista del banc i va afirmar que la seva relació laboral amb BPA era per “portar projectes internacionals”. Segons Mateu, ella va informar el banc que no era autònoma i l’entitat li va dir que ho solucionaria. “Jo vaig donar per fet que era una situació laboral regularitzada”, va dir Mateu, que va confessar no haver comprovat mai aquesta formalització amb els punts de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). També va negar saber que era Landstreet qui li pagava.

Quant als correus que es van fer públics el mateix dia del debat al Consell i que van derivar en la seva dimissió, Mateu va justificar-los dient que era un llenguatge “col·loquial”, en referència a quan va escriure que treballava d’incògnit a ulls del Govern. En tot moment, Mateu va afirmar desconèixer les accions que derivarien en la intervenció de BPA, perquè va ser durant el 2012 i 2013, i va dir “que si ho arribo a saber no ho faig”. Per tant, la defensa de Mateu és que “el primer error és ser al lloc i en el moment que no corresponia”.



“ELS CONSELLERS TREBALLEN”

Durant l’entrevista a la televisió pública, l’exconsellera demòcrata va comparar l’activitat que desenvolupava per a BPA amb altres treballs que fan els consellers generals. “Perquè una cosa és estar al Govern i l’altra és estar al Consell General. Tots els consellers tenen una activitat paral·lela.” Això sí, va posar èmfasi en les professions d’advocat i d’auditor, fent referència a Jaume Bartumeu (sense esmentar-lo) i Pere López, respectivament. Segons Mateu, la seva tasca al si de BPA era com qualsevol altra que fa un conseller en l’àmbit privat, i que ella “respecta” perquè així ho diu la llei. Això sí, va manifestar que si ara, per tot el que ha passat, es considera que s’ha de regularitzar d’alguna altra manera la relació laboral dels consellers es té l’oportunitat de “tractar-ho en el projecte de llei de transparència i d’incompatibilitats”.

Les manifestacions de Mateu van generar diverses reaccions entre els grups parlamentaris. Des d’SDP, Víctor Naudi incidia que si Baró ho va saber abans “ho hauria d’haver comunicat”, de manera que “l’incompliment aquí és doble”. Carles Naudi, del grup liberal, negava que els consellers d’LdA tinguessin els correus abans que es publiquessin i Carles Jordana (DA) va insistir que “no hi havia incompatibilitat”.

“Marxar de DA va ser una decisió que vaig prendre en calent perquè em vaig sentir desemparada”

De la marxa del partit de DA formalitzada a través d’un correu electrònic, al contingut del qual aquest rotatiu va accedir i el va publicar, Mateu va dir ahir que va ser una “decisió presa en calent”. Segons va explicar, els dies posteriors al 4 d’octubre “em vaig sentir una mica desemparada, només un jove de DA va escriure a favor meu”. Per tant, Mateu va assegurar que no va ser una decisió premeditada i va afirmar que encara es pot replantejar tornar a les sigles taronja. Tot i no rebre cap suport en els dies més propers a la seva dimissió, Mateu va dir que després n’ha rebut molt de moltes persones. L’exconsellera va mostrar ahir un relat de declaracions precedides per una afirmació sentenciadora: “Andorra té un deix medieval sobre el poder i sobre les dones.” Mateu va afirmar que se sentia decebuda “perquè creia en la feina que estava fent” a BPA. L’exconsellera va fer una crida a tots els que han demanat la seva renúncia: “Els demano si estan lliures de pecat realment.”