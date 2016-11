Medi Ambient impulsa una Estratègia Nacional de la Biodiversitat per incidir en la conservació i el coneixement

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha conclòs el treball per definir una Estratègia Nacional de la Biodiversitat d'Andorra que s'emmarca en el compromís contret en el marc del Conveni de la Biodiversitat que va entrar en vigor al Principat el 2015. Tal com ha destacat la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, aquesta estratègia permet "disposar d'un marc coherent que reguli les mesures necessàries per al coneixement, la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat". Marca cinc grans objectius distribuïts en 24 accions que es duran a terme fins al 2024, tot i que aquesta estratègia serà revisada el 2020.

La cap d'Estratègia i Comunicació, Natàlia Rovira, ha posat en relleu que fins ara s'han fet diversos estudis sobre la biodiversitat a Andorra i que en base a aquestes dades "no fa preveure" situacions preocupants pel que fa a la biodiversitat si bé sí que esperen que hi hagi la constatació d'espècies invasores. A més a més, Rovira ha remarcat que "el 15% del territori" del país es troba en parcs naturals i espais protegits, la qual cosa demostra que, en aquesta temàtica, "no es parteix de zero".

Precisament, el primer objectiu de l'estratègia serà inventariar i millorar el coneixement de la biodiversitat i les seves tendències, en el marc del qual s'haurà de definir les línies a seguir per completar el coneixement existent, què amenaça la biodiversitat i de quina manera o establir bioindicadors per fer-ne el seguiment, entre altres.

El segon objectiu és gestionar la biodiversitat i garantir els serveis dels ecosistemes. Així, es vol definir una xarxa nacional d'espais d'interès que sigui coherent amb la dels països veïns, establir recomanacions de gestió o definir les eines legals de protecció i gestió. En aquest sentit, Calvó ha recordat que ja es compta amb un treball fet per regular la conservació de la biodiversitat en tota la seva amplitud que ara es compartirà amb els actors implicats.

Fomentar la conservació de la biodiversitat en les polítiques sectorials és el tercer objectiu, en el marc del qual es pretén entre d'altres, promoure el turisme sostenible o fomentar la biodiversitat forestal. En quart lloc, es vol promoure accions lligades a l'educació, la comunicació i la formació en matèria de biodiversitat i l'últim objectiu fixa les accions encaminades a la governança i la cooperació amb la creació de la comissió de seguiment i actualització d'aquesta estratègia, també es vol preveure com es finança les diferents propostes i també establir instruments econòmics que tinguin en compte la biodiversitat, és a dir, calcular l'impacte positiu d'aquesta biodiversitat.

Aquest document serà presentat durant la participació d'Andorra a la Conferència de les Nacions Unides sobre la Biodiversitat que se celebra fins al 17 de desembre a Mèxic.