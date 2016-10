Naudi demana sobre les propostes “consensuades” pels tres estats

El grup parlamentari liberal vol conèixer quines són les propostes “consensuades i comunes” que el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va comunicar a la premsa el 4 d’octubre passat. El ministre va fer unes declaracions als mitjans de comunicació en les quals anunciava que s’havien aconseguit “propostes consensuades i comunes” en la negociació sobre el marc institucional en la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), i que això era “un bon senyal”.

Davant aquest anunci, el conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació per disposar d’una còpia del document estabilitzat del marc institucional de l’acord d’associació i alhora es demana, també, un informe de quines són les propostes consensuades i comunes que va anunciar el ministre d’Afers Exteriors i quines no ho són.

Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha fet aquesta demanda d’informació després de conèixer, a través de la premsa, que s’han aconseguit propostes consensuades i comunes. El parlamentari del grup liberal lamenta que “se’ns dóna molt poca informació als consellers generals i per aquest motiu hem d’utilitzar la demanda d’informació per poder saber com van les negociacions amb Europa”. Naudi manifestava també, segons un comunicat del grup liberal, que “és una tònica d’aquest Govern ocultar com evolucionen les negociacions”. Naudi va aprofitar també per recordar que “encara esperem la resposta del Govern a l’informe del nostre assessor”, en referència al document entregat a l’executiu elaborat per l’assessor del grup liberal especialista en qüestions comunitàries i acords d’associació.

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va fer unes manifestacions el 4 d’octubre en què considerava que el fet que s’hagin aconseguit propostes “consensuades i comunes” en la negociació sobre el marc institucional de l’acord d’associació amb la UE és “un bon senyal” per a la continuïtat de les negociacions, independentment que ara cadascun dels estats (Andorra, Mònaco i San Marino) defensi la seva posició en els àmbits sectorials.