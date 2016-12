Ordino confirma l'interès d'un inversor privat per Arcalís

En el Consell de Comú d’Ordino tradicional de Sants Innocents, el Cònsol major de la parròquia, Josep Angèl Mortés, ha confirmat que es manté l’interès d’un inversor privat per l’estació d’esquí d’Ordino Arcalís. Mortés, que ha contestat una pregunta de la consellera de la minoria, ha confirmat que el Comú es troba a l’espera del pla estratègic que ha de fixar les necessitats d’inversió a les pistes. Serà en aquest pla que també s’avaluarà la possibilitat d’edificar a la zona d’Arcalís “totes les opcions les posarem sobre la taula”, ha dit.

La sessió del Consell de Comú tradicional dels Sants Innocents d’Ordino s’ha centrat en les resolucions de les juntes de govern fetes en els passats dies 21 i 28 de novembre i del 5, 12 i 19 de desembre de 2016. En l’apartat de preguntes, la consellera de la minoria, Sandra Tudó ha preguntat per l’estat del pla estratègic per Ordino-Arcalís. El Cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha confirmat que de cara al mes de gener o febrer es podria fer la presentació del pla estratègic per l’estació en reunió de poble per analitzar “quines són les accions més viables”.

En roda de premsa posterior a la sessió, han comparegut plegats Josep Àngel Mortrés i Sandra Tudó, el Cònsol major i la consellera de la minoria, per aclarir l’estat en què es troba el pla estratègic per l’estació d’Ordino-Arcalís. Segons Tudó, “hi ha diferents plans i solucions, el que està clar és que hi ha una molt bona gestió de l’estació i s’ha de buscar alguna manera perquè puguem tenir més incentius pels canvis d’infraestructures”. Uns canvis que han recordat que hauran d’estar assenyalats al pla estratègic.

Per a poder desenvolupar el pla estratègic i fer les inversions, el Cònsol major ha assegurat que serà la parròquia i els seus habitants els qui hi donaran el vistiplau a la proposta i que hi ha confirmat l’interès d’un inversor privat que resta a l’espera de la proposta. “Aquests inversors estan esperant el màster plan” tot i que “el poble tindrà la seva part de decisió en el futur de l’estació” per a les millores a executar.

La consellera de la minoria ha assenyalat que el pla estratègic no canviarà ni el sentit ni la magnitud de l’estació d’Arcalís, “el que no es vol fer és una macro estació” perquè els inversors hi veuen una oportunitat en “la qualitat de la neu, és una estació petita amb diferents opcions, amb prestigi i valor afegit”.

Possibilitat d'edificar a Arcalís

Sobre la possibilitat que la Llei del Sòl sigui un impediment pel desenvolupament d’algunes de les infraestructures previstes en el pla estratègic, el Cònsol major s’ha mostrat prudent mentre no es coneguin els detalls de la proposta de millora de l’estació, “no es pot edificar Arcalís, però en cas que el projecte del pla estratègic ens digués que hem de construir jo sempre he dit el mateix, no hi estic ni a favor ni en contra” ha assegurat Mortés. El Cònsol ha recordat que aquesta decisió passaria perquè hi hagi “el màxim de transparència i que el poble pugui donar la seva opinió, perquè al final qui decidirà seran tots”, i que es poden plantejar diferents tipus d’equipaments i promocions immobiliàries i que “pots destrossar l’entorn o fer una construcció sostenible”.

En acabar la roda de premsa de la sessió de Consell de Comú de Sants Innocents, el Cònsol Major i la consellera de la minoria han explicat que fruit de la bona entesa i el treball conjunt entre majoria i minoria, les conselleres de la minoria passarien a formar part del Govern, a les conselleries de Cultura i Finances, respectivament. Es tracta, en aquest cas, d'una innocentada.