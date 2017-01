Preocupació de l’oposició per la caiguda de la recaptació de l’IGI

Els consellers generals de l’oposició (a excepció del grup parlamentari liberal, que va declinar fer valoracions) van expressar ahir la seva preocupació per la caiguda de la recaptació de l’IGI, que el tercer trimestre del 2016 va experimentar una disminució del 8% respecte de l’any anterior. Pel conseller general d’SDP, Víctor Naudi, aquestes no són bones dades i denoten que el consum intern i l’activitat econòmica no acaben d’arrancar, contràriament a les declaracions que fa el Govern d’Antoni Martí. A més, Naudi també va assenyalar com un altre factor els tractaments especials previstos per aquest impost.

Sobre aquesta qüestió, el parlamentari d’SDP va declarar que, tenint en compte que ja fa diversos exercicis que s’aplica l’IGI, “les empreses i els usuaris saben millor com desgravar”. Així mateix va remarcar que el fet que per a alguns es faci exempcions mentre que per a d’altres no, com en el cas fins ara del transport per cable, genera diferències i inseguretat jurídica i pot afavorir l’economia submergida. Davant de tot plegat considera que el que cal és revisar tots els règims especials, garantir la seguretat jurídica i generar activitat. Naudi sí que va acceptar que hi ha sectors que han fet “una revifada”, com ara la venda de vehicles, de joies i les transaccions immobiliàries, però considera que aquests indicadors són una “arma de doble tall” ja que són conseqüència de l’aplicació de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal i, per tant, “flor d’un dia”.

Per la seva banda, el conseller general del PS Pere López va qualificar la reducció del 8% de la recaptació d’una “dada molt preocupant” (ja que és una xifra elevada) i que contradiu el discurs de la recuperació econòmica que manté l’executiu. López va remarcar que si creixen els visitants i hi ha reactivació de l’economia hi hauria d’haver un IGI positiu, tenint en compte que el principal indicador de l’activitat és aquest impost. El conseller va apuntar que aquesta disminució pot ser fruit d’una manca d’activitat o que no es faci el seguiment de les declaracions, tot i que va deixar clar que “és agosarat” sense tenir totes les dades. A més va afegir que desconeixen si encara hi ha regularitzacions o recaptacions per fer a finals d’any i per això es va mostrar prudent a l’hora de valorar els resultats de la liquidació del pressupost del Govern del tercer trimestre. El que sí que va avançar és que demanarà a l’executiu que doni explicacions sobre aquestes dades ja que la caiguda és “molt important”.

Per contra, des de DA es va indicar que és cert que la liquidació de l’IGI a 30 de setembre és inferior a la liquidació del mateix període de l’any anterior. Amb tot es va exposar que d’aquesta dada no es pot extrapolar que el tancament a final d’any acabi sent inferior ni que realment la xifra impliqui una disminució del consum intern ni una davallada del sector del comerç. Així mateix exposen que, “per la seva naturalesa”, no és fins a final d’any quan es podrà tenir tota la informació sobre els IGI suportats i els repercutits i, per tant, no es podrà saber quin serà el tancament final d’aquest impost. El grup parlamentari demòcrata també va voler remarcar que l’IGI és un impost que afecta les vendes del comerç, però també els serveis i tota mena d’activitats, i per tant sense tenir dades desglossades no es pot fer valoracions sobre un sector en particular.

DA també va indicar que “contràriament al que s’ha pogut especular, la majoria dels indicadors econòmics que tenim són positius: entrada de turistes, pernoctacions, matriculacions de vehicles, creixement del PIB, creació neta de comerços, reducció de les persones en recerca de feina i assalariats donats d’alta a la CASS”. A més s’exposa que l’indicador que pot tenir més a veure amb el consum i el comerç, que és la importació de mercaderies, és superior tant en valor com en volum.