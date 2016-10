Preocupació de l’oposició per la cita de Cinca davant de la comissió PANA

Les formacions de l’oposició van mostrar ahir la seva preocupació davant la possibilitat, avançada pel BonDia, que el ministre de Finances, Jordi Cinca, sigui citat a comparèixer davant la comissió PANA del Parlament Europeu, l’encarregada d’investigar el cas dels papers de Panamà.

“És preocupant i inquietant”, assegurava el secretari general de Liberals d’Andorra, Amadeu Rossell, que destacava que, en cas que s’acabi confirmant la citació, “es tractaria d’un fet gens normal”. Així mateix, Rossell, que va recordar que a LdA “només reclamem que es compleixin les lleis”, va lamentar la imatge que s’està donant d’Andorra i va assegurar que Cinca, i també altres membres del Govern, haurien de “dirimir les seves responsabilitats, fer un pas al costat i no enfangar”.

D’altra banda, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, va lamentar també aquesta possibilitat i l’efecte “negatiu” per a la imatge del país. En aquesta línia, Naudi, que va assegurar que “en el moment que se’n parla ja és una taca”, va insistir a demanar a l’executiu i a DA que “prenguin les mesures escaients per aturar aquesta sagnia que no fa cap bé a la imatge del país, sinó que el posa en entredit”.

Així mateix, Naudi va destacar que és precisament el ministre de Finances qui signa els protocols d’intercanvi d’informació en matèria fiscal i que a la vegada, si es confirma la citació, qui declararia en el marc de la investigació dels papers de Panamà amb el consegüent “mal al país, al sistema financer i a l’economia en general del país”.

Per la seva part, des del Partit Socialdemòcrata, el conseller general i president del grup mixt, Pere López, va advertir també del perill que aquesta qüestió po­gués afectar els interessos del país. “Sense entrar al fons de la qüestió sobre si Cinca ha de ser o no en aquesta llista de compareixences, no acceptarem que aquesta aparició acabi perjudicant els interessos del país i que el nom d’Andorra s’associï a altres qüestions”, va assegurar López, que va recordar que “el país ha d’estar per sobre tant d’interessos del partit i del Govern com personals”.

Des de Demòcrates per Andorra, Esteve Vidal recordava que Andorra institucionalment sempre ha tingut una bona relació amb la UE, amb la qual “s’ha col·laborat d’una manera franca i lleial”. Així mateix, el secretari d’organització de la formació, que es va mostrar convençut que en aquest cas es mantindrà el mateix esperit de col·laboració, va recordar que en el moment que Cinca va tenir relació amb una empresa panamenya no exercia cap càrrec públic i també que Andorra no disposava d’imposició directa, de manera que aquesta societat no podia tenir per objecte l’evasió fiscal. En aquest sentit, Vidal va destacar que si el Parlament Europeu pretén revisar qüestions lligades a l’evasió fiscal “el ministre Cinca poca cosa tindrà a dir-hi”.

El titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va recordar que Andorra ja ha estat present en altres ocasions al Parlament Europeu per abordar qüestions de fiscalitat i va insistir que quan “es parla de papers de Panamà en el fons s’està parlant de fiscalitat”. Així mateix, Saboya, que va destacar l’aposta per la transparència que ha fet el país i va assegurar que en aquests moments “és inqüestionable que som socis que mereixen la confiança d’interlocutors internacionals”, va destacar que si les autoritats andorranes són convidades a participar hi seran presents.

Finalment, des de Podem Andorra es va criticar la “inacció” del Govern després que els papers de Panamà hagin assenyalat “directament” una persona que exerceix el càrrec de ministre. El president de la formació, Joan Seguí, va indicar que hi ha un posicionament de l’actual executiu davant la comunitat internacional que “denota complicitat i consentiment”.