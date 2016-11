Proposta del PS per canviar la llei i permetre la doble nacionalitat

Amb la voluntat de “donar resposta a la nova realitat política, jurídica i econòmica d’Andorra, en el moment i context actual”, el Partit Socialdemòcrata (PS) planteja elaborar una proposta de modificació de la Llei qualificada de nacionalitat per tal que els nacionals andorrans puguin disposar legalment d’una altra nacionalitat, en uns termes i condicions determinats, és a dir, que es permeti la doble nacionalitat, opció que no és possible amb la llei vigent.

Així consta en la ponència De la nacionalitat andorrana, que la formació debatrà en el congrés del 26 de novembre vinent, un text elaborat pel president de la formació, Vicenç Alay, on es planteja aquest canvi legislatiu per permetre la doble nacionalitat de tal manera que no sigui necessari molts arguments esgrimits de forma recurrent per evitar abordar la qüestió de la nacionalitat.

Per això, i després de repassar les disposicions de l’article 7 de la Carta Magana –el relatiu a la nacionalitat andorrana– i l’exposició de motius de la Llei qualificada de nacionalitat del 1995, Alay apel·la a l’existència de principis jurídics, com seria el d’efectivitat, que “permeten ordenar i establir de forma satisfactòria l’exercici legal i lleial de la doble nacionalitat, amb vistes a evitar possibles fraus a llei”.

En la mateix línia, el president socialdemòcrata incideix també en l’existència de mecanismes politicojurídics, com serien els convenis de doble nacionalitat, la signatura dels quals hauria de permetre “donar la millor solució i regular amb tota la seguretat legal les qüestions lligades a aquesta doble condició nacional, entre altres els conflictes de nacionalitat, positius o negatius (apatrídia)”.

I és que per Alay, el tractament que la legislació vigent dóna a la qüestió de la doble nacionalitat, de “negació taxativa” assegura, “ha acabat ocupant un lloc rellevant a l’hora de tractar aquesta qüestió”, un tema que amb la conjuntura actual planteja nous problemes i nous reptes.

Així, el president del PS identifica en la ponència “tres problemes greus” en relació amb la nacionalitat. D’una banda, “la dificultat, si no la impossibilitat, dels nacionals andorrans de gaudir de determinats avantatges vinculats a formar part d’aquest macro espai supranacional que és la Unió Europea (en el qual ens trobem immersos, geogràficament, econòmicament i culturalment)”, de l’altra, la “reticència de molts ciutadans d’Andorra que reuneixen tots els requisits necessaris, a esdevenir andorrans i perdre les possibilitats que els atorga la seva nacionalitat d’origen”. I finalment, “la realitat, més o menys gran quantitativament, d’aquelles persones que d’amagat gaudeixen d’una nacionalitat altra que l’andorrana”.

I és per aquesta realitat, i la inseguretat jurídica que comporta, que Alay plantejarà al congrés del PS aquesta proposta per modificar la Llei qualificada de nacionalitat.

D’altra banda, Carles Sánchez, membre de l’executiva socialdemòcrata, presentarà una ponència en la qual proposa la creació d’un grup de treball en el si de la formació socialdemàcrata per elaborar una proposta de renda bàsica, iniciativa que, en cas que s’acabés aprovant, s’hauria d’incloure en el programa electoral dels comicis del 2019.