Proposta per donar preferència als treballadors de l’Alt Urgell

La proposta de resolució del grup socialista sobre les fórmules de col·laboració amb el Govern d’Andorra per canalitzar les ofertes de treball per mitjà del servei públic d’Ocupació de Catalunya, presentada per Òscar Ordeig, diputat i cap de l’oposició a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell amb Compromís x la Seu, va ser aprovada en la comissió de treball d’ahir.

Aquesta proposta especifica que “el Govern català, a través del SOC, ha d’iniciar un diàleg amb el Govern d’Andorra per trobar una col·laboració que afavoreixi que les ofertes de treball al Principat es puguin canalitzar a través de l’Oficina de Treball de la Seu, de manera que es doni preferència als habitants de la Seu i de la comarca de l’Alt Urgell”. Ordeig va afirmar que “un Govern coherent que diu complir el mandat de la ciutadania ha de vetllar per garantir l’ocupació i la igualtat d’oportunitats a les zones rurals”.

Compromís recordava en un comunicat que l’abril passat el Govern andorrà va aprovar el reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, així com de les autoritzacions de treball transfronterer. Es va establir un contingent de 498 autoritzacions de residència i treball fins al 31 d’octubre. Ordeig va lamentar, però, que “fins ara no s’han prioritzat les persones residents a la Seu en aquestes ofertes de treball” i va destacar que “el territori de Lleida i el Pirineu ja acumulem una tisorada del 87% en inversions en els darrers sis anys, però a més el territori pirinenc, i en concret la Seu, ha estat especialment castigat per la crisi, l’atur i les retallades; per tant, caldria aprofitar el veïnatge amb Andorra per rebaixar aquestes taxes tan desfavorables”.

També va agrair que la resta de grups parlamentaris s’hagin afegit a la proposta socialista i va advertir que “un cop aprovada la iniciativa, estarem atents que el Govern català “engegui de seguida les accions administratives necessàries per a una millor ocupació per als habitants de la Seu d’Urgell”.