PS i LdA lamenten l’ús “ja habitual” dels beneficis d’Andorra Telecom

Malgrat no haver disposat del temps per fer-ne una anàlisi més acurada, Partit Socialdemòcrata i Liberals d’Andorra van coincidir ahir en les crítiques per la nova utilització dels beneficis d’Andorra Telecom i FEDA que preveu el projecte de pressupost per a l’exercici 2017 entrat a tràmit per l’executiu, un recurs que “va deixant de ser extraordinari per convertir-se en habitual”.

“El pressupost recull moltes de les coses que DA ha anat fent malbé aquests anys de gestió”, va assegurar el conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, que va lamentar que des de l’executiu “s’intenti maquillar la seva incapacitat d’equilibrar els comptes” amb l’ús d’aquests diners, un recurs que “no es podrà mantenir a llarg termini”.

Així mateix, López es va mostrar molt crític amb l’elevat dèficit sanitari, que continua creixent davant la “manca de decisions”. En aquest sentit, el parlamentari va recordar que el Govern demòcrata “ha creat molts equips i ha fet molts plans estratègics, però no ha pres cap decisió”, i va apuntar que “a més s’ha generat en el sistema tot un seguit de mals funcionaments, malbarataments i, fins i tot, una xarxa de corrupció”.

Per això, el conseller general del PS, que respecte de les irregularitats del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va recordar que el titular de Finances havia d’estar al cas dels informes d’intervenció, va instar l’executiu a “acabar amb el fals debat del pacte d’Estat” i a “prendre” aquelles decisions escaients “per posar ordre en el món sanitari”.

Des del grup liberal, Ferran Costa, que va celebrar que els comptes “s’hagin lliurat dins el termini”, va lamentar que “es continuï tirant dels recursos d’Andorra Telecom”, una opció que “no és la millor manera d’arribar a uns pressupostos equilibrats”. Així mateix, Costa va destacar que “cal posar una mesura de manera imminent al dèficit que cada any origina el nostre sistema sanitari”.

Per la seva part, el conseller general de Demòcrates per Andorra Marc Ballestà, que va recordar que el pressupost “és l’eina bàsica” perquè l’executiu pugui tirar endavant les seves polítiques, va valorar de “forma molt positiva” els comptes per a l’exercici 2017 ja que “donen continuïtat al projecte de DA, consoliden els ingressos un cop completat el model fiscal i s’avancen a les disposicions del marc pressupostari donant-hi ja compliment tot i que hi ha temps fins al 2019”.

Pel que fa a les crítiques per l’ús dels beneficis de les parapúbliques, Ballestà va recordar que tant Andorra Telecom com FEDA “són empreses públiques de manera que els beneficis són de l’Estat”, motiu pel qual va trobar normal que “un cop aquestes tinguin garantides les inversions que necessiten i els projectes de diversificació sense cap problema es pugui destinar la resta de beneficis a altres necessitats dels ciutadans”.

Així mateix, Ballestà va destacar la reducció del dèficit respecte al pressupostat l’exercici anterior, l’increment de les inversions reals i el fet que es destinin a “infraestructures que generen activitat econòmica i revaloritzen el patrimoni”, i l’augment també de la despesa social, un fet que “desmunta els que critiquen la política social de DA ja que no només no es retalla la despesa sinó que incrementa”.