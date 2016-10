Reflexió per rellançar el Congrés de turisme de neu i de muntanya

L’afluència al Congrés de turisme de neu i de muntanya “s’està estancant” i ara s’emprendrà un període de reflexió per valorar com es pot rellançar l’esdeveniment. Ho van explicar els portaveus de la reunió de cònsols celebrada ahir, Josep Mandicó i Jordi Torres, que van indicar que en les tres darreres edicions la xifra de participants ha rondat les 400 persones.

Els cònsols, però, volen que aquest certamen “vagi a més” i que tingui “reconeixement internacional”. A més a més, Mandicó va remarcar que ja han passat divuit anys des que es va organitzar per primer cop i, tenint en compte que els temps canvien, l’organització pensa que potser també ho hauria de fer l’enfocament del congrés.

Per aquest motiu ara s’analitzarà què cal fer i cap on caldria enfocar-lo de cara a la propera edició, que tindrà lloc el 2018 a Escaldes-Engordany. Els cònsols consideren que per créixer en nombre d’assistents una de les apostes segures és convidar ponents de renom. Mandicó va advertir que això, però, implicarà un augment de l’aportació econòmica que hi caldrà destinar per organitzar-lo. Ara per ara no es disposa de cap estimació de la quantitat que s’hi podria aportar ni del nombre de congressistes que es podria arribar a atraure. Torres va deixar clar que el replantejament de l’esdeveniment només està motivat per l’afluència que s’ha registrat els darrers anys. Els comptes del certamen són positius i el que s’ha celebrat aquest any va tancar amb un superàvit d’11.000 euros.

Treball conjunt amb el Govern per a la reforma de la Llei de la funció pública

El ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, va comparèixer ahir a la reunió de cònsols per tractar de la metodologia i el calendari de treball de la modificació de la Llei de la funció pública. A partir de la setmana que ve, els representants de recursos humans dels comuns començaran un seguit de reunions amb el Govern.

Fins ara les corporacions ja han aportat informació a l’executiu sobre el funcionament intern de cada comú relacionada amb el personal. El portaveu dels cònsols Josep Mandicó va recordar que la reforma porta un cert retard i que la previsió del Govern és tenir-la aprovada a finals del juny del 2017. De moment no es preveu consultar els empleats de les corporacions sobre aquests canvis, segons va declarar Mandicó.

Els cònsols també van anunciar que ja tenen a la seva disposició l’aparcament ubicat a la zona de l’edifici administratiu de l’Obac per dipositar-hi els vehicles embargats. Això ve a solucionar un dels maldecaps històrics de les corporacions, que veien com aquests cotxes ocupaven un nombre important de places dels pàrquings comunals o espais públics que es destinaven a aquest ús.

D’altra banda, ahir els cònsols van signar el conveni de col·laboració entre Andorra Turisme i els comuns per al patrocini de les edicions 2017-2019 de l’Andorra Ultra Trail Vallnord.

Pocs comuns tenen clar què faran amb l’atenció domiciliària

Aquest mes d’octubre s’hauria de saber quins comuns volen que se’ls delegui la gestió de l’atenció domiciliària i quins prefereixen que l’assumeixi el Govern. Tot i així, Josep Mandicó, que ahir va actuar de portaveu de la reunió de cònsols, va explicar que ara per ara poques corporacions tenen clar què volen fer. Segons van indicar els mandataris comunals, els comuns havien de donar una resposta a principis d’aquest mes d’octubre però per ara cap ha contestat.

Per altra banda, i en relació a la intenció del Govern d’igualar les tarifes i els serveis de totes les escoles bressol perquè tots els ciutadans tinguin les mateixes condicions independentment de la parròquia on visquin, Mandicó va exposar que veuen positiu unificar el model. Tot i així, va afegir que abans de fer-ho caldria elaborar un estudi de les tarifes que s’apliquen en cada parròquia, ja que si són molt dispars la mesura pot ser complicada.

La Batllia retornarà en breu els expedients pendents

La Batllia preveu retornar la segona remesa d’expedients que encara no estan prescrits aquest mes d’octubre. Aquesta actuació es durà a terme després que els cònsols traslladessin al president del Consell Superior de la Justícia i al president de la Batllia que dels 80.000 expedients que s’havien comptabilitzat, en el primer retorn que es va fer als comuns només se’n va entregar 13.000. Ara els cònsols mantindran una altra trobada amb els estaments judicials per tractar dels expedients que ja estan prescrits. Quan se sàpiga la xifra, els comuns valoraran si presenten un recurs al Govern per les pèrdues que això ha suposat.