Reunió de Saboya a Brussel·les amb Mayr-Harting per tractar de l'actualitat de l'acord d'associació

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i el cap negociador de l'acord d'associació del Servei Europeu d'Acció Exterior amb Andorra, Mònaco i San Marino, Thomas Mayr-Harting, han intercanviat aquest dimecres a Brussel·les les posicions actuals al voltant de la negociació per un acord d’associació amb la UE tant pel que fa al text estabilitzat actual del marc institucional com pel que fa a la negociació en l’àmbit sectorial, segons informa el Govern.

A la delegació andorrana, encapçalada pel ministre Saboya, s'hi trobava l’ambaixadora Maria Ubach, i la delegació negociadora de la Unió Europea, liderada pel cap negociador del SEAE, Thomas Mayr-Harting, també la formaven el cap negociador adjunt, Claude Maerten, i l’ambaixador designat pel SEAE per a Andorra, Rupert Schlegelmilch. Els representants del SEAE i la delegació del Principat han fixat el calendari de les pròximes reunions previstes per al 2017.