Saboya: "No hem de donar el plaer de vèncer als qui volen atiar les polèmiques"

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, s'ha manifestat aquest dimecres per primera vegada des que el seu nom va aparèixer en els correus electrònics relacionats amb el projecte que BPA i Allianz volien tirar endavant amb l'assessorament de Meritxell Mateu, que hauria intentat fer 'lobby' en l'afer.

Saboya, tal com ja va explicar el cap de Govern, ha dit que en el seu moment es va analitzar si era possible portar la línia de negoci que volia portar a Andorra Allianz, relacionada amb les assegurances d'expatriats. El ministre ha afegit que era un negoci perfectament viable però molt complexe, ja que tenia moltes derivades tant pel que fa a la CASS com pels convenis bilaterals i multilaterals que s'havien de signar. Saboya no ha volgut entrar en el paper que hauria fet Meritxell Mateu en tot l'afer, però s'ha preguntat si, en el cas que el projecte s'hagués tirat endavant, els haurien acusat d'haver fet lobby o d'haver propiciat una situació per avantatge d'alguns.

El titular d'Exteriors ha atribuït aquesta polèmica a "la campanya dissenyada per desgastar el Govern" que es va posar en marxa arran de la intervenció de BPA. En aquest sentit, ha reiterat que està convençut que les institucions andorranes van estar a l'alçada en tot moment i que la justícia els donarà la raó. "Aquest país és molt petit i tothom sap de l'honestedat d'uns i altres i, per tant, cadascú ja farà el seu propi judici", ha sentenciat. Per últim, ha considerat injust que "nosaltres ens haguem de justificar de tot i en canvi des d'aquests mateixos entorns es vagi promovent aquesta campanya".