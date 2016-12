Saboya participa en la 23a Sessió del Consell de Ministres d’Afers Exteriors dels estats participants a l’OSCE a Hamburg

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha intervingut en la sessió plenària de Ministres d'Afers Exteriors dels estats participants a l’OSCE amb la presència dels titulars de la cartera d’exteriors de 57 estats. El ministre ha posat de relleu la importància d’elaborar marcs polítics de migració i integració eficaços per garantir que la migració segueixi essent un catalitzador per el desenvolupament de les nostres societats. Saboya ha destacat la necessitat d’aplicar polítiques per protegir el medi ambient per garantir un creixement econòmic sostenible.

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, s’ha referit davant els seus homòlegs en la necessitat de treballar conjuntament per trobar solucions globals i sostenibles en diferents temes de l’agenda internacional com són la migració. Saboya ha recordat que Andorra acollirà la pròxima reunió de tardor de l’Assemblea Parlamentaria de l’Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) que tindrà lloc a l’octubre del 2017, com a mostra del seu ferm compromís vers el multilateralisme. El ministre Gilbert Saboya participa en la 23a Sessió del Consell de Ministres d’Afers Exteriors dels estats participants a l’OSCE que té lloc avui i demà a Hamburg, Alemanya.

La sessió aplega els titulars de la cartera d’exteriors de 57 estats i compta també amb la participació de l’Alt Representant per a la política exterior i seguretat de la Unió Europea, Federica Mogherini; el Secretari General de l’OSCE, Angel Gurría, i els caps de les institucions OSCE: el director per les institucions democràtiques i els drets humans (ODIHR), la Representant Especial per la llibertat dels mitjans de comunicació (RFoM), l’alt comissari per les minories nacionals (HCNM) i la Presidenta de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE.

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha intervingut en la sessió plenària i ha posat de relleu la importància d’elaborar marcs polítics de migració i integració eficaços per garantir que la migració segueixi essent un catalitzador per el desenvolupament de les nostres societats. En aquest context, Saboya ha posat de relleu la importància d’educar a la ciutadania en els drets humans i promoure la seva participació a la vida pública per garantir la cohesió de les societats, combatre la intolerància i promoure la igualtat d’oportunitats.

El ministre ha subratllat la importància de combatre de manera conjunta el terrorisme, i ha mostrat la seva preocupació per l’extremisme violent que -segons el ministre- porta al terrorisme, destacant la importància d’activitats preventives per combatre’l, en particular adreçades als joves. Pel que fa a la dimensió econòmica i mediambiental, Saboya ha destacat la necessitat d’aplicar polítiques per protegir el medi ambient per garantir un creixement econòmic sostenible.

Els debats de la 23a Sessió del Consell de Ministres d’Afers Exteriors dels estats participants de l’Organització per la seguretat i cooperació a Europa (OSCE) se centren en com reforçar l’organisme per fer front de manera més eficaç als reptes actuals a la seguretat que afecten a tots els estats per igual. A tal efecte, es preveu que els estats adoptin decisions i documents estratègics relatius a donar resposta als reptes originats per les tendències migratòries, el terrorisme, l’extremisme violent, la radicalització i la cibercriminalitat.

Durant la sessió també s'ha fet balanç de totes les accions dutes a terme fins a la data per l’organisme a fi d’arribar a una solució pacífica a la crisis a Ucraïna, així com les activitats de l ́OSCE en la dimensió humana encaminades a aconseguir que tots els ciutadans gaudeixin dels mateixos drets i llibertats fonamentals, en particular atenció als grups vulnerables joves, dones i persones amb discapacitats.