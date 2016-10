Salafranca diu que va presentar la renúncia abans de l'inici del curs

La consellera d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya, Maria Soledad Salafranca, ha desvinculat la presentació de la seva renúncia a les mancances que han estat denunciades pels pares en l'inici d'aquest curs escolar i ha posat en relleu que la va presentar el dia 8 de setembre, quan el curs començava el dia 9. Ha tret importància a aquestes mancances i ha afegit que ha renunciat al càrrec després d'haver complert la "culminació" de la creació del centre integrat Maria Moliner, que era la seva fita.

La consellera d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya, Maria Soledad Salafranca, ha parlat aquest dimecres sobre la seva renúncia al càrrec. Ha manifestat que la va presentar el 8 de setembre al davant del Ministeri d'Educació espanyol, és a dir, un dia abans que comencés el curs, un inici, ha dit que es va fer amb "total normalitat".

Salafranca ha afegit que ja portava quatre anys i mig al país i que els consellers només en poden estar cinc en una destinació. A més a més, ha remarcat que la seva fita era la creació del centre integrat Maria Moliner i que, per tant, la seva renúncia s'ha produït després de la "culminació" d'aquest repte. Ha desvinculat, per tant, el fet que deixi el càrrec als problemes que alguns pares han denunciat en aquest inici de curs i ha afegit, també, que no són qüestions atribuïbles a la conselleria. A més a més, i pel que fa a la manca de docents que havia estat constatada, ha respost que segons declaracions de l'ambaixador aquest és un assumpte que "ja està resolt".

Salafranca ha conclòs que marxa d'Andorra per "motius personals " d'acord amb el que té a veure amb els seus "principis i valors de coherència i dignitat".