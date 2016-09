Sant Julià de Lòria apujarà alguns impostos i contindrà la inversió

El Comú de Sant Julià de Lòria preveu augmentar alguns preus públics i tributs. Tal com van informar des de la corporació, aquesta actuació s’emmarca en les “mesures impopulars” anunciades pel cònsol major, Josep Miquel Vila, a l’inici del mandat, al mateix temps que van assegurar que tots els passos que fa la majoria estan “meditadíssims” tenint en compte la situació de les finances d’aquesta parròquia.

Amb tot, aquesta revisió a l’alça dels impostos no serà generalitzada (és a dir que no afectarà tots els tributs) ni serà lineal (l’increment que s’apliqui no serà el mateix en totes les figures). Al mateix temps, des de la corporació van indicar que en la majoria de casos la pujada respon a la necessitat d’actualitzar algunes taxes que no s’havien tocat des de feia anys.

Aquests canvis estan recollits en el pressupost del 2016 que va aprovar dilluns la junta de govern. Els comptes mostren una elevada contenció en la despesa i en el capítol d’inversions, i fonts del Comú van assenyalar que l’import està calculat mirant el cèntim. Per la seva banda, el conseller de Cultura, Josep Roig, va assegurar ahir que les partides destinades a Cultura i Afers Socials no veuran reajustaments importants, tenint en compte que la corporació veu estratègiques aquestes dues conselleries. Roig va defensar que el retorn de la inversió en Cultura justifica els esforços econòmics i de programació “i que es continuï apostant per portar riquesa al poble”. En aquest sentit va afirmar que la festa major, per exemple, va comportar un retorn d’entre cinc i sis euros per cada euro del Comú invertit, segons els estudis fets. Per això va defensar l’increment en el pressupost de la Vila medieval en 5.000 euros respecte de l’any passat, que passa a 35.000 euros.

Roig va apuntar que la situació pressupostària del Comú “exigia un punt de prudència que li agraeixo al cònsol major”. Per això va defensar la tardança en la preparació dels pressupostos del 2016 i de la liquidació dels comptes del 2015. “Durant aquest mandat les coses no s’estan fent a la babalà, era necessari baixar al detall dels comptes de les societats”, tot i conèixer que l’exigència de les ordinacions feia obligatori presentar els comptes en un termini i “saber que estàvem dilatant allò que la legislació exigia”.

Sobre les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes respecte als exercicis pressupostaris del 2014 i el 2015, Roig considera que haurà de correspondre a la Fiscalia una actuació d’ofici. “El Tribunal de Comptes ha emès un dictamen sobre els comptes i no crec que sigui a un Comú a qui li toqui portar aspectes d’aquest estil a Fiscalia.”

El pressupost del 2016 s’ha d’aprovar en el consell de comú que se celebrarà de forma imminent (pot ser la setmana que ve). En la mateixa sessió s’ha de donar el vistiplau a la liquidació dels comptes del 2015, que deixen un endeutament a poques dècimes del límit establert per la llei.