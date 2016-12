Sant Julià ratifica la congelació de les transferències malgrat que l'anterior Comú no s'unís a l'acord amb Govern

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat, amb els vots en contra de l'oposició, la ratificació de la pròrroga de l'acord institucional entre el Govern i els comuns sobre la delimitació de les competències i les transferències, malgrat que l'anterior equip comunal no s'unís a aquest acord. El conseller d'Unió Laurediana, Joan Albert Farré, ha obert el debat en dir que no es pot ratificar un acord que no s'ha pres, i ha convidat la majoria a repassar les actes dels anteriors consells de Comú. La sessió d'aquest dilluns s'ha hagut d'aturar durant uns minuts, i el cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, ha donat pas a la lectura de diferents actes per part de la secretaria del Comú. Primer s'ha llegit una acta del 7 d'abril del 2014 en què va aprovar la ratificació de l'acord entre els comuns i el Govern per recuperar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), i després una acta del 12 de maig del 2014 en què la majoria comunal es va negar a aprovar l'acord de congelació i es va comprometre a recórrer al Tribunal Constitucional. Tot i això, Vila al·lega que després es van acceptar les transferències, i per tant es tracta d'un “acord tàcit”, un argument que no ha convençut la minoria comunal. D'una altra banda, també s'ha aprovat un canvi de partides pressupostàries, sense increment d'endeutament, i s'ha ampliat el capital de les societats 'Sasectur SAU' amb 395.000 euros, i 'Escola Bressol Laurèdia SAU' amb 320.000 euros. El cònsol major ja ha confirmat que el pressupost del 2017 no s'aprovarà abans de final d'any, però confia que es farà al gener perquè ja està pràcticament enllestit.

L'oposició demana representació al Consell d'Administració de Camprabassa S.A.

Els estatuts de l'empresa pública Camprabassa S.A. preveuen que el Comú tingui cinc representants dins el Consell d'Administració, i els consellers de l'oposició han demanat ser almenys un d'ells, ja que “és una de les principals preocupacions dels lauredians i això seria una prova de transparència”. El cònsol major ha explicat que es tracta d'una decisió de la junta d'accionistes però no descarta proposar-ho des del Consell d'Administració perquè es pugui votar aquesta decisió.

En el torn de precs i preguntes, Farré ha demanat informació sobre Naturlàndia, i el cònsol l'ha remès a demanar aquesta informació al Consell d'Administració, una resposta que ha molestat la minoria perquè consideren que com a consellers l'haurien de rebre per part del Comú.

Farré ha explicat que les seves preguntes anaven en relació al que està passant a dins de la societat perquè “veiem que hi ha despeses i volíem conèixer la seva realitat”. En canvi, el cònsol ha estat molt crític i ha assegurat que les preguntes que feia es referien a la zona 'Toni Bou', i “ens ho podria explicar ell a nosaltres perquè formava part del Consell d'Administració quan es va prendre la decisió”.

El Comú no descarta cobrar un impost als propietaris de gossos

Durant la sessió de Comú d'aquest dilluns també s'ha tractat la preocupació de tot l'equip comunal per la situació de brutícia a la parròquia creada per l'incivisme de part de la ciutadania. El conseller d'Obres i Urbanisme, Joan Visa, ha detallat tota la tasca que ha realitzat el Servei de Neteja, i ha assegurat que s'estudia l'opció de cobrar un impost als propietaris de gossos per fer front a les despeses de les bosses i del funcionament dels pipi-cans que es volen posar en marxa a partir de l'any que ve.

Tot i això, de moment treballen colze a colze amb el Govern i la resta de comuns per desenvolupar el projecte de les anàlisis d'ADN dels gossos.