SDP acusa Martí de creure’s que ell és l’Estat i actuar com un cabdill

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, considera que el cap de Govern, Antoni Martí, “ha superat amb escreix la fase de cabdillatge” i en les declaracions fetes per la diada de Meritxell ha demostrat que “està convençut que l’Estat és ell”. Bartumeu va afegir que Martí no recorda que la Constitució estableix una democràcia i la separació de poders. Això és fruit de la divisió que fa de la societat en els bons (que són “els que li riuen les gràcies”) i els dolents (que discrepen de l’acció de govern), va dir.

El president d’SDP es va referir a les crítiques que Martí va proferir a la seva visita al representant del copríncep francès. I ho va fer recordant l’article 44 de la Constitució, que recull que aquesta institució és garantia de la continuïtat d’Andorra, de la seva independència i de l’equilibri entre els estats veïns. Bartumeu va remarcar que, per tant, no va anar a fora, com va dir Martí, sinó que era a dins i estava parlant amb la institució més alta de l’Estat. També va dir que l’objectiu de la visita no era criticar l’Estat sinó defensar-lo i mantenir la paritat en les relacions amb els països veïns. Tot plegat demostra per Bartumeu que Martí no es creu la Constitució ni la coneix. El president d’SDP va concloure que “la política seriosa no és un joc de casino per aconseguir mantenir el poder”, sinó que exigeix idees i sentit d’Estat, i va assegurar que en defensa de la Constitució “no ens doblegaran ni cabdills ni aprenents de monarca absolut”. A més creu que la invitació de Martí a retirar-se de la política està motivada per la “nosa” que li fan els posicionaments polítics que ell expressa i que “el deixen ben retratat”.

Per la seva banda, el conseller Víctor Naudi va criticar Martí per tenir la “gosadia” de demanar la compareixença de Bartumeu al Consell General pel cas BPA quan això correspon al parlament. Naudi va exposar que aquest no és l’únic intent d’ingerir en una institució que no és la que ell representa, una acció que està motivada pel seu nerviosisme i voluntat de desviar l’atenció, va afirmar. SDP també lamenta que Martí esquivi les respostes quan se li pregunta per quin motiu no va denunciar les suposades amenaces a BPA a la Fiscalia.