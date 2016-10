SDP creu que el Govern no vol reformar el model territorial

Socialdemocràcia i Progrés considera que el projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’administració general i els comuns i entre els comuns és una mostra clara que l’executiu “no vol encarar amb decisió la reforma necessària del model territorial”. Per això, el conseller general de la formació, Víctor Naudi, ha presentat deu esmenes al projecte de llei amb la voluntat d’aturar “la deriva” que planteja el text de l’executiu de DA, que “voldria tornar a donar un paper institucional rellevant als quarts”.

I és que des d’SDP, segons explica la formació en un comunicat, s’aposta per una reforma legislativa que “concreti el marc competencial fixat en la Llei de definició de competències dels comuns del novembre del 1993 per evitar disfuncions i conflictes entre els comuns i les altres institucions de l’Estat”. I des de Socialdemocràcia i Progrés es considera que el projecte de llei entrat a tràmit per l’executiu “no permet pas avançar cap aquesta necessària reforma”.

Així mateix, i en la primera de les esmenes presentades, SDP proposa que la llei no sigui qualificada ja que la matèria que regula el projecte de llei no figura entre les establertes en la Constitució que han rebre aquesta qualificació.

Des d’SDP, que vol suprimir les referències a “d’altres corporacions locals distintes dels comuns”, es proposa també regular separadament l’àmbit d’aplicació i la definició i abast del principi de lleialtat institucional i de col·laboració.