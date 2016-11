SDP defensa que el director de la Policia hagi de ser andorrà

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ha presentat set esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei del cos de policia. Entre aquestes destaca la que va adreçada a garantir que la figura del director general només pugui recaure en una persona de nacionalitat andorrana. El conseller general de la formació, Víctor Naudi, va remarcar que el text obre la porta a poder nomenar una persona no andorrana per ocupar aquest càrrec, un fet que no comparteix tenint en compte que es tracta d’un cos jurat i amb responsabilitat.

A banda, i de la mateixa manera que es planteja amb la Llei del cos penitenciari, SDP ha fet una esmena per garantir el dret de vaga per als policies, sempre tenint en compte que cal establir uns serveis mínims. El text accepta el dret a manifestació però continua prohibint el dret de vaga, que tipifica com a falta greu. Naudi va destacar que el fet de mantenir aquesta prohibició fa que la llei entri en contradicció amb la Llei de bombers, on sí que s’ha permès. Per SDP aquest dret ha d’estar garantit per als tres cossos (el penitenciari, el de policia i el de bombers) i va recordar que així està regulat a França i Espanya.

A més a més, la formació també aposta perquè la figura del director adjunt només pugui recaure en una persona per qüestions de comandament jerarquitzat, mentre que el projecte de llei permet que siguin dues. En relació a aquest càrrec, també s’ha presentat una altra esmena que modifica la procedència del director adjunt. Amb el text elaborat pel Govern es permet que provingui d’una escala més bàsica i, per tant, podria arribar a passar que una persona amb rang inferior donés ordres a una d’un rang superior. Naudi va dir que això entraria en contradicció amb l’escala de comandaments i fins i tot en situacions de risc podria comprometre certes actuacions.

Una altra esmena fa referència a la transitòria que preveu que en casos de delicte es pugui retirar la jubilació de forma retroactiva. SDP entén que només es podria aplicar aquesta sanció a partir del moment en què s’ha comès la falta, però mai amb anterioritat perquè la capitalització per jubilació és un dret anterior i, per tant, s’hauria de poder recuperar. A banda, també es proposa canvis en l’ús de les armes de foc. El conseller general va afirmar que, tot i que s’ha tipificat millor al text, hi ha algun punt que es pot interpretar en el mal sentit. Així, va assenyalar que s’indica que abans d’utilitzar l’arma cal fer diversos advertiments i esperar que la persona respongui, un fet que pot comportar un perill per a la integritat de l’agent, va remarcar. Per això es planteja que en casos extrems, i en defensa pròpia o de tercers, pugui utilitzar l’arma després d’avisar. Per últim, es proposa realitzar formació almenys un cop l’any per qüestions bàsiques com ara l’ús de les armes, tècniques d’intervenció o ús de material informàtic, ja que les tècniques delictives evolucionen molt ràpidament.

Naudi també es va referir a la moció que el Consell General pretenia aprovar en relació a la resolució del Parlament de Catalunya. Va dir que no té constància que s’hagi tirat endavant i va reiterar que qui ha d’intervenir en aquest cas és l’executiu. També es va mostrar a l’espera que la nota verbal al Govern espanyol faci efecte i va indicar que en el cas contrari “el que no podem fer és agafar dalles i forques contra el parlament veí”.