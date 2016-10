SDP demana a DA que “posi ordre” i aturi “la sagnia d’escàndols”

Socialdemocràcia i Progrés va instar ahir Demòcrates per Andorra, tant el Govern i el grup parlamentari com el partit, a “posar ordre” i a aturar “la sagnia d’escàndols” que cada setmana, si no més sovint, situen Andorra a les portades dels mitjans de comunicació forans.

Així ho van demanar ahir el conseller general Víctor Naudi i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, que van demanar als demòcrates que actuïn no només per tornar la credibilitat a la classe política sinó també perquè el Govern pugui tirar endavant les reformes pendents i no hagi de destinar els esforços als diferents escàndols.

Per aquests motius, però també per no perjudicar la imatge internacional i les negociacions i acords que s’estan treballant, des de la formació, que va qualificar de “necessària però no suficient” la renúncia de la consellera general demòcrata Meritxell Mateu, es va demanar que no es mati aquí l’afer sinó que es “vagi al fons de la qüestió” ja que “els ciutadans volen saber la veritat”.

En aquest sentit, Naudi va recordar que en els correus electrònics que van acabar desencadenant la renúncia de Mateu hi apareixia “el nom d’un ministre i el d’un conseller general de l’anterior legislatura”, un fet que “obre moltes preguntes”.

“Demanem que els responsables de DA prenguin decisions i tallin aquesta mala forma de fer”, va insistir Naudi, que va remarcar que “és urgent tallar tot aquest serial d’escàndols”.

Així mateix, el parlamentari de Socialdemocràcia i Progrés va lamentar que s’hagués tardat vuit dies a actuar des que va esclatar el cas Mateu i va afirmar que, davant els elements que ja hi havia, la consellera “hauria d’haver plegat o se l’hauria d’haver fet plegar ja el primer dia”. En aquest sentit, Naudi, que també va criticar el fet que tot just 24 hores abans de presentar la renúncia l’executiva demòcrata encara “defensava a capa i espasa” la consellera, va destacar que el grup parlamentari demòcrata “ha fet el ridícul”.

Així mateix, Miralles va considerar “xocants” les referències de DA a les altres forces en el sentit que vagin a la Fiscalia, qüestió que per SDP s’hauria de fer des de DA mateix, i va assegurar que la tasca dels partits de l’oposició no és fer de batlles ni fiscals sinó fer política”.

Un ministre hauria retirat diners de BPA poc abans de la intervenció

Coincidint amb la petició d’SDP d’“aturar la sagnia escàndols”, el diari digital espanyol Okdiario assegurava ahir que els ministres d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, haurien portat a terme diverses operacions amb els fons que tenien dipositats a Banca Privada d’Andorra “dies i fins i tot hores” abans que l’entitat fos intervinguda per l’INAF arran de la nota del FinCEN. En el cas d’Alcobé, sempre segons la informació recollida per Okdiario, el ministre hauria reconvertit a euros els valors que tenia dipositats en dòlars el febrer del 2015, operació que també hauria portat a terme el ministre Espot, que a més hauria retirat els fons hores abans de la intervenció.