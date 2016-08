SDP diu que si el Govern coneixia els fets “hauria d’haver actuat”

L’endemà que el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, admetés que l’executiu va tenir coneixement de les presumptes amenaces i coaccions per part de comandaments espanyols rebudes per Higini Cierco, des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) es van endurir les crítiques per la inacció i la poca capacitat de reacció del Govern.

En aquest sentit, el conseller general de la formació, Víctor Naudi, va assegurar que un cop va tenir coneixement dels presumptes fets, “el Govern hauria d’haver actuat, posant el cas en mans de la fiscalia i demanant les explicacions pertinents al Govern espanyol”.

Així, Naudi, que va destacar que amb la seva inacció l’executiu va donar una imatge de “Govern poc seriós que no fa el que havia de fer”, va insistir que “no és acceptable que el Govern, que és el màxim garant de la defensa de l’interès públic, no fes res”, i va lamentar aquesta “manca de competència mostrada” davant uns “fets que són molt greus”, i que pel que sembla “s’emboliquen cada vegada més”.

En aquesta línia, el parlamentari de Socialdemocràcia i Progrés considera que l’executiu no ha estat capaç de defensar la sobirania andorrana i que va optar, un cop va tenir coneixement dels fets, “per mirar cap a una altra banda”.

Per això, Naudi, que va titllar les manifestacions de Saboya d’“inacceptables” i li va retreure que “parlés d’unes converses informals quan hi havia el banc intervingut, el conseller delegat a la presó i perillaven els estalvis de molts gent”, va considerar del tot “imprescindible!” que el cap de Govern, Antoni Martí, faci una compareixença pública per donar totes les explicacions escaients i per explicar el perquè un cop sabuts els presumptes fets el Govern no ha fet absolutament res.

En aquesta línia, Naudi va incidir en la importància que el líder de l’executiu expliqui les seves converses amb el seu homòleg espanyol mesos abans de l’esclat del ‘cas BPA’ i va assegurar que “ningú no es creu que Martí i Rajoy no parlessin del ‘cas Pujol’.

Quant al fet d’exigir responsabilitats, el conseller d’SDP, que va lamentar també que “magistrats espanyols s’hagin passejat com han volgut per Andorra, un fet estrany per més convenis que hi hagi”, es va mostrar partidari d’esperar les explicacions de Martí.

Finalment, i tot i voler ser prudent, Naudi va destacar que Andorra es troba enmig de les tensions entre Espanya i Catalunya “vulguem o no i el Govern no ha sabut estar a l’alçada”.