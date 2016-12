SDP insta Jover a demostrar “amb fets” que no ha cobrat de l’empresa

Les explicacions del titular d’Educació, Èric Jover, en el sentit que no ha incomplert la Llei del Govern ja que no ha percebut cap remuneració de l’empresa de la qual és, des del

4 de setembre del 2014, soci i administrador únic, no han satisfet Socialdemocràcia i Progrés, que considera que “amb els antecedents del Govern i del grup demòcrata” cal ser “molt més exigents”.

Així ho van assegurar ahir el conseller general de la formació, Víctor Naudi, i el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles, que van destacar que no és que no es creguin les paraules del ministre però que el fet de ser administrador únic sempre “genera dubtes”, al marge que el cas obre novament dubtes “sobre si el cap de Govern estava o no al corrent d’aquesta situació”.

Per aquest motiu, des d’SDP, que consideren que aquesta situació s’hauria “pogut evitar fàcilment” si a l’inici de la legislatura els ministres haguessin fet una declaració de béns com fan a molts altres països de l’entorn, van demanar a Jover que aporti les proves necessàries –compte de resultats, declaracions d’impostos o declaracions a la CASS– que permetin constatar que no hi ha hagut cap incompliment de la Llei de Govern.

“Són necessàries les evidències ja que no n’hi ha prou amb paraules sinó que cal demostrar-ho amb fets”, va assegurar Naudi, que va recordar els casos de Meritxell Mateu i Jordi Alcobé, en què “inicialment des de DA es negava una evidència” que després els fets van acabar posant de manifest.

I és que per SDP les explicacions donades per Jover i el fet de mantenir la societat per motius emocionals fa que “el relat trontolli”. “Suposem que la gestió d’aquesta empresa no es deu fer sola”, va assegurar Miralles, que va insistir que no coneix “ningú que mantingui societats per qüestions emocionals”.

Així mateix, Naudi, que va retreure al ministre que doni lliçons i va destacar que “no és la persona més indicada per donar lliçons de moral i menys quan és el màxim responsable d’Educació”, va lamentar novament que des de les files demòcrates estiguin més pendents i preocupats de “criticar l’oposició per fer la seva feina” que no pas “perquè aquesta legislatura es caracteritzi per un alt nivell de degradació de les institucions”.

En aquest sentit, Miralles, que va destacar que “és aviat per demanar el cessament del ministre” i que cal donar un marge de temps perquè es donin les explicacions oportunes, va assegurar que amb la seva actitud DA demostra “no entendre el paper que ha de tenir l’oposició”. Així, el secretari d’organització d’SDP, que va assegurar que “la gent està preocupada per aquest tipus d’informacions i per si els ministres compleixen o no la llei”, va advertir que des de la formació es continuarà fent aquesta “tasca de control al Govern”, ja que “no s’entendria que no la féssim”.

Per això, des de Socialdemocràcia i Progrés no es descarta, a l’espera que hi hagi o no més explicacions, presentar alguna iniciativa parlamentària per disposar de més informació d’aquest cas i fins i tot presentar durant el dia d’avui una pregunta amb caràcter d’urgència per a la sessió de control a l’executiu prevista per demà al Consell General.

El PS manté que si es constata un incompliment de la Llei del Govern el ministre ha de cessar

Des del Partit Socialdemòcrata, el conseller general Gerard Alís va incidir en les “dificultats” per valorar si es pot donar un incompliment de la Llei del Govern amb el titular d’Educació o no. “Amb la informació que tenim es fa difícil poder determinar si hi ha o no un incompliment”, va assegurar Alís, que va remarcar però que, igual que en el cas de l’exministre Jordi Alcobé, “si hi hagués un incompliment de la Llei del Govern hauria de cessar com a ministre”.

Tot i així, Alís, que no va descartar que des del grup es pogués fer alguna iniciativa per tenir més informació al respecte, va remarcar que “pel que sembla que diu el mateix ministre no estaríem en la casuística que hi hagués un incompliment de la Llei del Govern”.

Amb tot, el parlamentari del Partit Socialdemòcrata, que va incidir en el fet que Jover, que “pot ser soci de la societat”, figuri també “com a administrador únic”, va insistir que malgrat les explicacions donades pel ministre, i el fet de tractar-se d’una empresa familiar, que sí que estaria permès, “no sabem” si ha tingut lloc o té aquest incompliment o no de la Llei del Govern.

D’altra banda, el grup parlamentari liberal va preferir no posicionar-se sobre el cas Jover, tot i que sí que es va destacar que “no seria comparable” amb el cas de l’exministre d’Administració Pública, Transports i Telecomuni­cacions.