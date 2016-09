SDP manté que la consellera “ha traït” la confiança dels ciutadans

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que amb la seva actuació la consellera general demòcrata Meritxell Mateu ha traït la confiança de tots els ciutadans, “dels que la van votar i dels que no”, així com el seu propi jurament fet a l’hora de prendre possessió del càrrec.

Així ho van manifestar ahir el conseller general de la formació, Víctor Naudi, i el secretari d’organització, Joan Marc Miralles, que van reiterar la petició de dimissió de Mateu, ja que encara que pugui ser legal “no és ètic, ni moral ni exemplar” que una consellera general amb dedicació exclusiva, i per tant amb un sobresou per aquest concepte, tingués una “activitat lucrativa amb una empresa privada”.

Així mateix, Naudi va acusar Mateu d’haver trepitjat el reglament del Consell General i d’haver posat en dubte fins i tot el paper de la comissió permanent, de la qual formava part la legislatura passada. En aquest sentit, Naudi va recordar l’article 37.2 del reglament, que atribueix a la permanent la tasca de vetllar pel compliment de les normes sobre incompatibilitats dels consellers. A més, Naudi, que va demanar explicacions sobre l’abast dels assessoraments fets per Mateu, va expressar també els seus dubtes sobre si hi hauria també un incompliment de l’article 8 –que diu que els consellers “no poden invocar o utilitzar la seva condició per a l’exercici d’activitats, comercials, industrials o professionals”–, fet que, en cas de tenir lloc, “seria realment greu”.

Per la seva part, Miralles, que va demanar-se “per què la consellera va mantenir en secret la seva activitat si no hi havia cap problema per portar-la a terme”, va incidir també en el fet que en la querella de la CASS per reclamar les cotitzacions de tots els que havien cobrat en negre a través de la societat panamenya vinculada a Joan Pau Miquel no s’inclogués la consellera demòcrata.

Per això, el secretari d’organització d’SDP, que va destacar que el cas de la consellera fa dubtar de Mateu però també “del grup demòcrata i del Govern de DA”, va instar el president de la CASS, Joan Miquel Rascagneres, i “candidat de DA per Encamp, a explicar per què la seva companya de partit no era a la llista”.