SDP porta les càmeres de la capital a l’Agència de Protecció de Dades

Socialdemocràcia i Progrés ha denunciat davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) la instal·lació de sis càmeres de videovigilància al parc Central per part del Comú d’Andorra la Vella, així com la voluntat expressada per la corporació d’instal·lar-ne més els propers dies i més endavant a la plaça del Poble. Així ho van explicar ahir el coordinador del comitè local d’SDP d’Andorra la Vella, Delfí Roca, i Àngel Dalmau, membre d’aquest comitè, que en la denúncia insten l’APDA a iniciar les diligències oportunes per constatar els fets i verificar si hi ha algun incompliment de la Llei qualificada de protecció de dades personals.

Roca va destacar que es podria vulnerar el dret a la intimitat en un espai públic, ja que no queda explicitat en cap llei com es regula aquest dret, i va posar de manifest el temor de la seva formació per l’ús que es pugui fer de les imatges. En aquest sentit el dirigent d’SDP va explicar que amb aquesta denúncia es busca “un posicionament d’una institució com

l’APDA” i la vegada tornar a posar damunt la taula la necessitat de regular l’ús de les càmeres de videovigilància per llei per garantir d’aquesta manera el dret a la intimitat dels ciutadans.

Roca, que tot i admetre que les càmeres instal·lades al parc Central poden portar beneficis quant a qüestions de seguretat, va insistir que “s’ha fet precipitadament perquè no està garantit el dret a la intimitat” i va recordar que la Llei de protecció de dades no diu res de les càmeres de videovigilància, motiu pel qual l’APDA va fer, l’any passat, una sèrie de recomanacions, unes consideracions que, va assegurar, “volem que agafin forma de llei”.

Així, Roca, que va lamentar que a la majoria comunal “li importa més fer veure que fan moltes coses que no fer-les de forma acurada i consensuada”, va insistir en la necessitat de “no posar el carro davant dels bous”.

D’altra banda, Dalmau va criticar també la intenció de la majoria d’externalitzar el Centre de Congressos i va assegurar que no pot respondre a una qüestió econòmica quan “es gasten més de 200.000 euros en llums de Nadal”, sinó més aviat al “feina fuig, mandra no em deixis”, és a dir a “les poques ganes de gestionar”.

En aquest sentit, Dalmau, que va destacar la gran quantitat d’entitats i persones de la parròquia que utilitzen el Centre de Congressos, va insistir en la necessitat que se sigui capaç de “treure’n suc” i va dir que “si no s’hi pot portar mil dentistes a fer un congrés d’odontologia, es poden buscar altres actes més petits”.