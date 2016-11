SDP presenta quinze esmenes al projecte de llei d’assegurances

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, ha presentat quinze esmenes al projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances. Amb aquestes es busca “reforçar les garanties jurídiques deixant ben assentat que els actes administratius que dicti l’autoritat supervisora han de ser recurribles en els termes i condicions que estableix el Codi de l’administració”.

També es modifiquen les quantitats que fan referència al capítol social mínim de les entitats asseguradores per considerar impropi que un país amb vocació d’acostar-se a la Unió Europea i que té com a moneda l’euro proposi en un projecte de llei del 2016 límits monetaris no arrodonits, “que no són més que una conversió de xifres anteriorment definides en pessetes”. Les esmenes també s’adrecen a corregir un error, ja que es fa referència a una disposició transitòria cinquena que no existeix. Una altra esmena també vol reforçar la transparència. En aquest sentit el redactat que proposa Naudi no permet deixar de publicar completament l’informe anual de situació financera i de solvència, una publicació que entén que hauria de ser exigible. SDP tampoc considera raonable que el projecte de llei situï el capital mínim obligatori de les entitats reasseguradores per sobre del que estableix la directiva europea de referència.

D’altra banda, la formació ha detectat “diverses referències errònies, allunyades de la realitat andorrana, que només poden ser el resultat d’una excessiva i gens rigorosa inspiració espanyola del text presentat pel Govern”. Així, es proposa eliminar la referència a diversos tipus societaris quan en el mateix projecte s’estableix que la societat anònima és l’única forma societària reconeguda per les entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. També es proposa substituir de redactat el mot Parlament per Consell General per respectar la denominació pròpia a Andorra de l’òrgan legislatiu.