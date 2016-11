SDP retreu a DA que no s’avanci en la revitalització de la part alta

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va retreure ahir a la majoria de govern a Escaldes-Engordany que, quan ja pràcticament ha transcorregut un any de legislatura comunal, no s’hagi avançat en la revitalització de la part alta de la parròquia, tot i que aquesta era una de les promeses electorals dels demòcrates. Una mostra de la difícil situació que travessa encara aquesta zona és que “molts comerços històrics continuen tancats perquè s’han quedat sense oxigen”, segons va explicar el president del comitè parroquial d’SDP, David Pérez. La formació, que no té cap representant a la corporació però està fent un seguiment de tots els temes que afecten la parròquia i anirà donant la seva opinió periòdicament, va qualificar a més de “lamentable” l’estat en què es troben alguns indrets de la part alta, “amb molta brutícia en algunes façanes i grafits que no es treuen mai” de llocs que són emblemàtics com el Pont de la Tosca. Pérez dubta que el museu Thyssen que s’obrirà properament a l’antic hotel Valira puguin ser un revulsiu per al barri, i espera que als espais de l’antic CIAM -actual Art al Roc- es faci finalment algun projecte “amb cara i ulls”, mentre que pel que fa al CAEE troba que “no és suficientment potent”. Va ressaltar també la necessitat que la parròquia tingui per fi un tanatori. “De locals n’hi ha, i només cal que se n’adeqüi un perquè és un tema prioritari”, va dir.