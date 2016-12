SDP veu “el fracàs de la política sanitària de DA” en la compareixença d’Álvarez

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que la compareixença del ministre de Salut, Carles Álvarez, davant la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient de dilluns passat “és la confirmació del fracàs total de la política sanitària del Govern de Demòcrates per Andorra”.

Així ho van assegurar ahir el conseller general de la formació, Víctor Naudi, i el secretari d’organització, Joan Marc Miralles, que van lamentar que “després de gairebé sis anys de Govern de DA, quan no s’ha fet cap reforma i quan s’ha constatat una sèrie de comportaments al SAAS que fins i tot podrien arribar a ser delictius”, l’aposta del ministre de Salut per fer front a la despesa sanitària “sigui crear un impost a les begudes ensucrades”, que “és una recomanació de l’OMS que molts països estan implantant”.

Miralles, que va destacar que aquesta mesura a Espanya suposarà uns 200 milions d’euros i que a Andorra “no servirà ni per pagar un escàner”, va insistir en la necessitat d’afrontar les reformes estructurals i de posar ordre al sistema d’una vegada, perquè ja els executius d’Albert Pintat i Jaume Bartumeu i també l’anterior ministra de Salut, Rosa Ferrer, havien deixat “feina feta de cara a reformar el model sanitari”.

D’altra banda, Naudi i Miralles van lamentar que l’executiu defugi la seva obligació d’aportar respostes en les sessions de control al Consell General. En aquest sentit, el parlamentari i el secretari d’organització van posar en dubte la resposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, en relació amb la interpel·lació sobre la recerca de personal per al departament d’Estadística a l’estranger de cara a la posada en marxa del Pla estadístic.

Així, Miralles va assegurar que els dos edictes que va dir el ministre que s’havien tret durant aquest any no podien correspondre a les places per contracte d’obra i servei que s’ofereixen ara a través de la Universitat de Barcelona, sinó que eren per cobrir dues baixes produïdes al departament l’any anterior.

A més, Miralles va lamentar que tampoc es digués quantes places es pretenen cobrir d’aquesta manera ni els criteris d’avaluació que se seguiran a l’hora d’escollir les persones, mentre Naudi va aprofitar per incidir en la tendència de l’executiu taronja a contractar “per a llocs estratègics” persones no andorranes, fet que “suposa una manca de respecte a la Constitució”.

Finalment, Naudi i Miralles van tornar a exigir al titular d’Educació, Èric Jover, que presenti les proves adients per deixar clar que no ha incomplert la Llei del Govern, en ser soci únic i administrador únic d’una empresa de distribució de productes alimentaris, i li van retreure el “comportament poc democràtic” en titllar de “pornografia” la primera petició que van fer reclamant transparència al ministre.