SDP veu “mediocre” un pressupost que “no respon a les necessitats”

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que el projecte de pressupost entrat a tràmit parlamentari per l’executiu “és mediocre” i que “no respon a les necessitats reals del país”. Així ho van assegurar ahir el conseller general Víctor Naudi i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, que van qualificar el pressupost de “continuista” de la mala forma de fer del Govern demòcrata i van considerar que “està estancat” en el sentit que “no aporta cap cosa respecte a la reactivació de l’economia i a les grans reformes anunciades que sis anys després no s’han fet”.

En aquest sentit, Naudi va lamentar que les transferències als comuns “continuen congelades” ja que no s’han reformat les competències i que el dèficit sanitari “continua creixent” perquè tampoc s’ha pres cap mesura en aquesta línia.

El parlamentari d’SDP, que va assistir a la compareixença de Jordi Cinca davant la comissió de Finances per comentar les grans línies dels comptes per al 2017, va lamentar també que els poc més de 50 milions d’inversions previstos “tampoc són els que necessita el país” ja que moltes “fan referència a projectes com l’heliport o el recinte multifuncional ja pressupostats el 2016 i que no s’han tirat endavant”. En aquesta línia, Naudi va incidir en el fet que “no es té en compte la desviació de Sant Julià”, una obra que SDP considera que “és important acabar-la”.

Naudi i Miralles van criticar també el fet que un any més el pressupost s’allunyi de la promesa de dèficit zero de l’inici de la primera legislatura de Martí i que a més es continuï generant endeutament “encara que ja s’hagi completat el model fiscal i que se segueixi recorrent als beneficis d’Andorra Telecom”. Precisament, en l’àmbit dels ingressos, Miralles i Naudi van remarcar el fet que es confia molt en el que s’obté dels impostos especials i d’Andorra Telecom, dues partides que “baixaran els propers anys”.

Per això, el parlamentari i el dirigent d’SDP, crítics també amb el fet que encara que la previsió de creixement de l’IPC sigui del 0% s’augmenti la partida d’alts càrrecs un 10%, van retreure a l’executiu la seva inacció i incapacitat per fer créixer l’economia i van advertir del risc que a final de legislatura hi hagi un empitjorament de la situació, ja que la baixada d’ingressos del tabac podria coincidir amb el repunt dels interessos de les despeses financeres i amb la major despesa per fer front als diferents compromisos internacionals.

Pregunta sobre Alcobé

D’altra banda, Naudi va confirmar que tot i la dimissió irrevocable del titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, mantindrà la pregunta sobre l’incompliment de la llei per part del ministre de cara a la sessió de control a l’executiu de demà al Consell General.

En aquest sentit, Naudi, que va recordar que la dimissió “és el que tocava però s’hauria d’haver acceptat el primer dia”, va destacar que la pregunta va dirigida al cap de Govern, que ara “haurà d’explicar els motius pels quals ha mantingut el ministre en el càrrec tres setmanes”.

Per la seva part, Miralles va mostrar la seva “sorpresa” per les explicacions donades dissabte pel mateix ministre i pel cap de Govern i va lamentar que es digués que Alcobé no havia comès cap il·legalitat, quan “és evident que sí ja que ha violat l’article 4.5 de la Llei del Govern”, i que se’ls volgués “presentar a sobre com un màrtir”.

Preocupació pel que s’ha firmat sobre Gibraltar

Tot i no haver pogut disposar de “tota la informació suficient”, Naudi i Miralles van mostrar la preocupació de la formació pel suport al text de l’executiu espanyol sobre Gibraltar que el cap de Govern, Antoni Martí, va signar en el marc de la Cimera iberoamericana.

El dirigent i el parlamentari d’SDP, que no van descartar algun tipus d’iniciativa un cop disposin de la informació sobre el que es va signar i amb quins termes, van retreure al cap de Govern que en la reunió que va mantenir dijous passat amb els grups parlamentaris “obviés aquesta qüestió”.

En canvi, qui sí que presentarà avui mateix una demanda d’informació és el conseller del grup parlamentari liberal Carles Naudi. Concretament, es preguntarà a l’executiu per què no s’ha informat la comissió d’Afers Exteriors sobre la qüestió, se sol·licitarà tota la documentació sobre l’assumpte i es pregunta per la sessió de Govern on es va tractar.