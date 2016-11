Sorpresa, respecte i preocupació davant la victòria electoral de Trump

“Sorpresa” va ser ahir la paraula més repetida entre els representants de les diferents forces polítiques del país a l’hora de valorar la victòria del candidat republicà Donald Trump en els comicis a la presidència dels Estats Units, on va derrotar la demòcrata, i favorita segons totes les enquestes, Hillary Clinton.

No obstant aquesta sensació inicial, les formacions van coincidir també a mostrar el màxim “respecte pels resultats” o “respecte per la decisió del poble estatunidenc” abans de fer evident una certa preocupació perquè el triomf inesperat de Trump, com “en el cas del Brexit”, consolida un cert populisme i un tipus de “discurs que va més a la contra que no a favor de les coses”, que hauria de “servir de reflexió” a les formacions polítiques.

Així es van expressar la secretària d’organització del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, i el president de Demòcrates per Andorra (DA), Carles Torralba, que van coincidir també en el fet que la victòria de Trump posa en dubte també el treball dels instituts de sondejos i fins i tot de la premsa que, amb marges més o menys ajustats, donaven el triomf a Clinton.

“No ens podem alegrar d’aquests resultats ni com a ciutadans europeus ni com a partit”, va assegurar Vela, que es va mostrar esperançada que “les institucions americanes siguin prou fermes i tinguin els mecanismes de control necessaris” per evitar que alguna de les propostes anunciades per Trump en la campanya pugui tirar endavant.

Vela, que va lamentar l’auge dels populismes i la utilització de discursos que “no representen els valors democràtics”, va incidir en la necessitat que els partits polítics reflexionin i busquin la fórmula per convèncer els ciutadans amb les seves propostes davant els moviments creixents a diferents països en què a través d’un discurs fàcil “estant recollint el descontentament de la part de la població que està enfadada”.

Torralba, que va destacar que Trump ha anat “a buscar el seu electoral amb el discurs que vol sentir que primer són els Estats Units”, va admetre que, especialment en el transcurs de la campanya, “hi havia una certa por per la política exterior” que podria desenvolupar el candidat republicà si arribava a la presidència. Tot i això, el dirigent de DA va advocar per “esperar als primers passos” que faci el futur president i va destacar el “canvi de discurs” i el “to més conciliador” de Trump en la primera intervenció un cop ja havia guanyat els comicis.

Des de Liberals d’Andorra, el conseller general Ferran Costa, que va recordar que “la percepció que es té des d’Europa dels Estats Units és molt diferent de la realitat americana”, va incidir també en el fet que el triomf de Trump, com el Brexit, posa de manifest que “aquells resultats que a priori poden ser menys plausibles poden acabar passant”, motiu pel qual en “l’arena internacional cal ser molt prudent”.

En aquest sentit, i malgrat que Andorra “és un actor petit de la política internacional”, Costa va insistir en “la necessitat de ser molt prudents a l’hora de moure’ns en l’àmbit internacional” tenint en compte que la situació política “és complexa i canviant”.

Pel conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, la victòria de Trump va ser també “una sorpresa” tenint en compte totes les informacions prèvies que hi havia. En aquest sentit, Naudi, que va incidir que caldrà esperar a veure els primers moviments de Trump per “veure com anirà”, va recordar que sovint la imatge que arriba a Europa dels Estats Units no té res a veure amb la que es pot observar quan ets allà, un fet que “sembla que en política també es dóna”.

Des de l’executiu, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va incidir en “la normalitat de qualsevol procés electoral” i en el fet que des d’Andorra “felicitem el guanyador sigui quin sigui”. Així mateix, Cinca va destacar que les relacions bilaterals amb els Estats Units “són excel·lents” i que les recents visites de l’ambaixador i del cònsol estatunidenc a Barcelona no han fet res més que confirmar que “hi ha la voluntat d’enfortir-les”.

En aquesta línia, el ministre portaveu es va mostrar convençut que aquesta voluntat es mantindrà més enllà de “les persones que hi hagi al Govern d’Andorra o al Govern dels Estats Units”.

Finalment, a través d’un comunicat, des de Podem Andorra es va incidir en la “incertesa” que genera la victòria de Trump ja que el seu discurs incidia en tendències proteccionistes quant a l’economia i en una involució en matèria de drets socials. Així mateix, s’apuntava com un dels factors clau en la victòria el fet que Trump, amb un discurs “planer i directe”, ha estat capaç de recollir els neguits i pors de molts ciutadans estatunidencs.