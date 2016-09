Tancar Naturlàndia tindria un cost per al Comú de 21 milions d’euros

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va anunciar ahir que tancar Naturlàndia costaria al Comú uns 21 milions d’euros. Això correspon als 13 milions de deutes pendents, 2 milions pels acomiadaments dels treballadors i 6 milions per la readequació dels terrenys per tornar-los a l’estat inicial. Vila considera aquesta quantitat inassumible, tot i que va avançar que la corporació es dóna de marge fins al 2017 per decidir quin futur dóna al parc. El fet és que les pèrdues s’han reduït (de 2 milions el 2014 a 1,7 milions l’any passat), però la situació encara “és delicada” i els dubtes sobre la seva continuïtat persisteixen.

Les dificultats de funcionament de Naturlàndia han afectat les finances del Comú, que va tancar el 2015 amb un deute de 23,2 milions d’euros, una xifra que se situa a només 60.000 euros per sota del límit legal (per no superar el llindar va acordar amb una empresa constructora ajornar el pagament de la factura d’unes obres). Davant d’aquesta situació, la majoria ha dissenyat un plec de mesures que han de permetre mantenir-se dins del que estableix la Llei de finances comunals. La primera serà no fer cap més aportació econòmica a Camprabassa. Perquè això sigui possible s’està fent un pla de viabilitat, que es presentarà la setmana que ve. També caldrà retornar 2,2 milions d’euros de préstec d’aquesta societat i 2,6 milions del Comú fins al 2019. Així mateix, es reduiran un 3,3% les despeses corrents de la corporació, tal com va demanar el Tribunal de Comptes. Algunes accions per aconseguir-ho seran realitzar amb recursos propis treballs que s’externalitzaven, aconseguir fer accions amb un cost inferior o, “si no són necessàries, no fer-les”. A banda, les inversions quedaran reduïdes a les obres de reposició.

Per últim, es preveu un increment dels ingressos a través d’un augment impositiu, una mesura “dolorosa” encara que necessària, va dir Vila. D’un banda s’apujarà la taxa d’higiene i enllumenat un 30%, que passarà de 45 euros per persona a 58 euros. Vila va remarcar que, tot i l’augment, Sant Julià continuarà sent la parròquia que té aquesta taxa més baixa. La intenció és no tocar més l’impost durant aquest mandat. Amb la mesura es passarà a ingressar 543.000 euros, més de 100.000 euros més que fins ara, mentre que el cost del servei, que és d’1 milió d’euros, es preveu reduir a 800.000 euros. Així mateix s’apujarà l’impost de radicació a les gasolineres (de 5,6 euros el m2 a 7,7), a la banca (de 61 euros a 89), a les grans superfícies (de 2,3 a 2,9 euros) i a les indústries del tabac (de 2,75 a 4,7 euros). També s’han actualitzat els barems de les zones en funció del lloguer mensual. Com que al centre és més baix que als afores, s’ha rebaixat el coeficient a 1,5 euros el m2 a les avingudes Verge de Canòlic i Rocafort i la plaça Major, mentre que s’ha apujat a 2 euros a la resta d’indrets. La previsió és passar d’ingressar 857.000 euros per aquests conceptes a 1,1 milió, xifra que suposa un augment del 35%. Amb aquest increment dels impostos es preveu recaptar 350.000 euros més. A banda, es projecta fer una ampliació de capital amb aportació comunal a la resta de societats comunals (Sasectur i escola bressol) per complir la llei de societats.

En el consell d’ahir també es va aprovar el pressupost per al 2016, que preveu unes inversions de 523.000 euros i un dèficit d’1,7 milions d’euros. L’endeutament s’hauria de situar en 22,7 milions. Els comptes del 2016 i l’augment de les taxes es van aprovar amb l’abstenció de l’oposició, que va argumentar no haver pogut participar en la seva elaboració. Quant a la resta de punts, hi van votar a favor. Un d’aquests va ser una ordinació que regula l’emplaçament d’heliports de titularitat privada. També es va aprovar el marc pressupostari per als propers quatre anys, que recull que el Comú destinarà a Naturlàndia quatre milions per a reparacions i reposició.

Per la seva banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va declarar ahir que no hi ha prevista cap partida al pressupost de l’any vinent destinada al Comú de Sant Julià de Lòria i va puntualitzar que si això es fes primer hi hauria d’haver una petició de la corporació, “i no és el cas”. Cinca va destacar que el Comú ha aconseguit tancar l’exercici 2015 dins dels límits d’endeutament estipulats per la llei, cosa que, segons va afirmar, “és una bona notícia”. Tot i així, es va referir també a la necessitat que el Comú prengui mesures per “revertir” la situació en què està, “cosa que segur que farà”.