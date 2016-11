Torres i Mortés signen el conveni per a la cessió d'un terreny al Serrat

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, han signat aquest dijous al matí el conveni pel qual el Govern cedeix a la corporació un terreny al Serrat que es destinarà a aparcament comunal.

El terreny cedit pel Govern té una superfície de 333,95 m2, i està ubicat a la urbanització Prada del Serrat a l’alçada del punt quilomètric 17 de la CG3. La cessió d’aquesta parcel·la, segons informen des del Govern, permetrà al Comú d’Ordino complementar uns terrenys que seran destinats a àrea d’aparcament comunal.

El conveni signat aquest dijous estipula la cessió del dret de superfície de la parcel·la de forma gratuïta per un període inicial de cinc anys, i renovable tàcitament any a any. Aquesta proposta de cessió gratuïta s’ha efectuat dins el marc de l’article 89 del Codi de l’Administració.